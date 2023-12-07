Текущей целью снижения индекса Мосбиржи может стать уровень 3000п - "КИТ Финанс Брокер"

Текущей целью снижения индекса Мосбиржи может стать уровень 3000 пунктов, на ближайшие две недели позитива для рынка акций не видно, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании "КИТ Финанс Брокер".

"Коррекционные настроения усилились, но объемы торгов так и не вернулись к прежним 70-75 млрд в день. Рынок нацелился на 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, как ближайшую поддержку. Падение рынка идет на фоне слабой нефти, на презентации новой стратегии Сбербанка, на ожиданиях подъема ставки ЦБ РФ, возможно, уже и выше 16%. На ближайшие две недели позитива не видно, - пишут эксперты. - Шансы на рост остаются только на том, что к концу декабря на рынок начнут поступать деньги с дивидендов. Первая существенная выплата будет от "ЛУКОЙЛа". В январе, по нашим расчетам, на free-float в рынок придет порядка 250 млрд рублей. Часть этих денег, скорее всего, будет реинвестирована обратно в акции. Это и поддержит рынок в начале 2024 года".

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