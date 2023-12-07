Ситуация на валютном рынке в целом начинает показывать признаки стабилизации - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары доллар/рубль еще может расти в сторону уровня 94 руб./$1 на текущей неделе (помимо сезонных факторов, на рубль давление оказывают существенно снизившиеся в последние дни цены на нефть), но в целом ситуация на валютном рынке начинает показывать признаки стабилизации, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

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