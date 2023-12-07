Рост доходностей ОФЗ, скорее всего, продолжится в четверг - ПСБ

Рост доходностей рублевых гособлигаций, скорее всего, продолжится на торгах в четверг, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Снижение котировок ОФЗ в среду продолжилась: кривая госбумаг поднялась на 3-5 б.п., преодолев отметку 12% годовых из-за коррекции национальной валюты. Вместе с тем спрос на аукционе Минфина по длинному выпуску 15-летних ОФЗ снизился незначительно, составив 69 млрд руб., а объем размещенных бумаг даже несколько вырос - до 43 млрд руб. по сравнению с 40 млрд руб. на прошлой неделе, - отмечают эксперты в комментарии. - Интрига с итогами заседания ЦБ по-прежнему сохраняется. Данные по недельной инфляции на 4 декабря указывают на замедление годовых темпов роста цен после ускорения в предыдущие недели. Краткосрочным фактором для долгового рынка при этом останется динамика курса рубля".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.