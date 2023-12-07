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07 декабря 2023 года 10:06
Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB
Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика США, еврозоны и Китая: - Еженедельная статистика заявок на пособие по безработице в США; - ВВП еврозоны за 3К23; - Сальдо торгового баланса в Китае за ноябрь. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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07 декабря 2023 года 19:42
Москва. 7 декабря. Рынок акций РФ по итогам торгов в четверг продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips и индексов на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, слабости нефти и укрепления рубля. Выросли бумаги "АЛРОСА" (+2,7%), несмотря на санкции G7 против российских алмазов, подорожали акции ВТБ (+2,1%) на фоне проходящего инвестфорума "Россия зовет!", подрос "Газпром (+2%) на корпоративных новостях. читать дальше
.07 декабря 2023 года 19:40
Москва. 7 декабря. Доллар США, евро и китайский юань упали на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль вырос к бивалютной корзине, скорректировавшись вверх после падения накануне благодаря поддержке новостного фона. читать дальше
.07 декабря 2023 года 19:02
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Газпрома" с целевой ценой 185 руб. за штуку, сообщается в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Заместитель председателя правления Газпрома Фамил Садыгов в ходе проходящего в Москве... читать дальше
.07 декабря 2023 года 18:47
Акции "Газпрома" не имеют драйверов для среднесрочного роста, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. Перспектива дивидендов неопределенна, что по умолчанию делает акции менее привлекательными, нежели бумаги конкурентов, осуществляющих выплаты, подчеркивает... читать дальше
.07 декабря 2023 года 18:21
"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для бумаг HeadHunter с целевой ценой 4305 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой. По мнению эксперта, падение котировок бумаг может стать привлекательной точкой входа. "Онлайн-сервис по... читать дальше
.07 декабря 2023 года 17:49
"Финам" сохраняет рейтинг акций ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) на уровне "покупать" с целевой ценой 65,34 рубля на 2024 год, что соответствует потенциалу роста 29,2% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Группа "ММК" Виктора Рашникова была... читать дальше
.07 декабря 2023 года 17:11
Коррекция может стать привлекательным моментом для покупки акций HeadHunter, полагают эксперты телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Мы считаем HeadHunter фундаментально привлекательной историей благодаря текущей конъюнктуре на рынке труда и позиционированию компании на рынке, - пишут аналитики... читать дальше
.07 декабря 2023 года 16:42
"Финам" подтверждает рейтинг акций "Северстали" на уровне "покупать" с целевой ценой 1678 рублей за бумагу, что предполагает потенциал роста 31,3% к текущей цене, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Группа "Северсталь" Алексея Мордашова представляет собой яркий пример успешной... читать дальше
.07 декабря 2023 года 16:13
Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Роснефти" и не рекомендуют бумаги компании к покупке, говорится в комментарии аналитика Александра Самуйлова. "Недавно нефтяной гигант опубликовал отчетность по МСФО по итогам третьего квартала, - напоминает эксперт. -... читать дальше
.07 декабря 2023 года 15:51
"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции ПАО "ЮГК" ("Южуралзолото группа компаний") с целевой ценой 0,725 рубля на горизонте года, сообщается в комментарии. Аналитики ожидают позитивную динамику акций "ЮГК" в ближайший год на фоне роста добычи и цен на золото. В позитивном... читать дальше
.07 декабря 2023 года 15:32
Рубль днем умеренно корректируется вверх после обновления минимумов за несколько недель к основным валютам в ходе предыдущих торгов
Москва. 7 декабря. Доллар США, евро и китайский юань умеренно дешевеют на Московской бирже днем в четверг; рубль укрепляется к бивалютной корзине, корректируясь вверх на фоне укрепления цен на нефть и после падения накануне. читать дальше
.07 декабря 2023 года 15:20
Акции "Яндекса", Сбербанка, Ozon и "Московской биржи" являются фаворитами аналитиков "Тинькофф Инвестиций" на следующий год, отмечается в стратегии банка на 2024 год. "Ближайшие полгода будут трудными для рынка акций, - прогнозируют эксперты. - Последнее время на этом рынке доминировали частные... читать дальше
.07 декабря 2023 года 14:54
Альфа-банк сохраняет прогноз подъема ключевой ставки ЦБ РФ до 17% на заседании в декабре, говорится в обзоре банка. "Как сообщает Росстат, инфляция за неделю с 28 ноября по 4 декабря замедлилась до 0,12% н/н с 0,33% неделей ранее, - пишет главный экономист банка Наталья Орлова. - В годовом... читать дальше
.07 декабря 2023 года 14:32
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Совкомфлота" с целевой ценой 140,8 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 15% с текущих уровней. "Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе акции "Совкомфлота" обладают потенциалом для роста на фоне относительно... читать дальше
.07 декабря 2023 года 14:04
Вероятность сохранения ключевой ставки Банка России на текущем уровне (15% годовых) по итогам заседания 15 декабря 2023 года, снова стала выше, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "В первую неделю декабря рост цен замедлился: +0,12% против +0,33% неделей ранее. Уровень инфляции... читать дальше
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