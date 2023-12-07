Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва.7 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внутренних и внешних факторов, в том числе очередной волны ослабления курса рубля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в минусе третью сессию подряд на сигналах ослабления активности на рынке труда. Данные отраслевой организации ADP неожиданно показали замедление темпов роста числа рабочих мест в частном секторе США в ноябре - до 103 тыс. со 106 тыс. месяцем ранее. Октябрьские данные были пересмотрены с понижением, ранее сообщалось об увеличении количества рабочих мест на 113 тыс. Эксперты в среднем прогнозировали рост на 130 тыс. в ноябре. Официальные данные Минтруда США будут обнародованы в пятницу. Аналитики в среднем ожидают, что они укажут на рост числа рабочих мест в американской экономике на 180 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,9%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, трейдеры уверены на 97,7% в том, что американский ЦБ сохранит ее на уровне 5,25-5,5% на декабрьском заседании. Шансы на то, что ставка будет снижена по крайней мере на 25 базисных пунктов в марте 2024 года, оцениваются рынком в 61,9% против 20,3% месяц назад, по данным CME FedWatch.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг снижаются. Негативным фактором для настроений инвесторов стала отрицательная динамика на рынке акций США днем ранее. Кроме того, трейдеры оценивают данные о внешней торговле Китая за ноябрь и ждут важной статистики из Японии, которая будет опубликована в пятницу. На этом фоне японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов упал на 1,76%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:27 МСК потерял менее 0,1%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 снизился по итогам торгов на 0,3%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:32 МСК опустился на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%.

Объем китайского экспорта в ноябре увеличился на 0,5% в годовом выражении и составил $291,93 млрд, говорится в сообщении Главного таможенного управления КНР. Повышение было зафиксировано впервые за семь месяцев. Аналитики не ожидали изменения тенденции и прогнозировали сокращение экспорта на 1,1%. Импорт в прошлом месяце снизился на 0,6% - до $223,54 млрд. Это также стало неожиданностью для экспертов, ожидавших в среднем роста на 3,3%.

Вместе с тем цены на нефть корректируются вверх в четверг утром после падения накануне до минимумов с июля. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 МСК составила $74,67 за баррель, что на 0,5% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов упала на 3,8%, до $74,3 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,49%, до $69,72 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов упала на 4,1%, до $69,38 за баррель.

Цены как Brent, так и WTI снизились накануне по итогам пятой сессии подряд, опустившись до минимумов с конца июня. Давление на рынок оказали еженедельные данные министерства энергетики США, показавшие резкий рост запасов бензина в стране - на 5,42 млн баррелей. Резервы дистиллятов увеличились на 1,27 млн баррелей. Коммерческие запасы нефти, тем временем, сократились на прошлой неделе на 4,63 млн баррелей, сообщило Минэнерго. В то же время, запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, увеличились на 1,9 млн баррелей.

Негативом для нефтяного рынка также стала информация о первом за семь месяцев снижении Саудовской Аравией цены на основной сорт нефти, поставляемый в Азию, - Arab Light. В январе этот сорт будет стоить на $3,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, тогда как прежде разница составляла $4.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 6 декабря снизилась всего в 1,1 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,156 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,793 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,12% и составил 105,17 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,1%, опустившись до 862,16 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-02R" (-0,59%), "ГК Самолет БО-П10" (-0,47%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,45%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-001P-01R" (+0,25%), "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,15%) и "ГК Самолет БО-ПО9" (+0,14%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МФК "Лайм-займ" завершила размещение 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом 500 млн рублей. Размещение займа началось 15 ноября. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 13-24-го купонов - составит 18% годовых, 25-36-го купонов - 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 10% от номинала будет погашено одновременно с выплатами 6-го, 12-го, 18-го, 24-го, и 30-го купонов.

ООО "Борец капитал" полностью разместило выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 4 млрд рублей. Компания установила размер спреда к RUONIA на уровне 2,25% годовых. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные.

Коллекторское агентство "АйДи Коллект" 7 декабря начнет размещение 3-летних облигаций 6-й серии объемом 2,5 млрд рублей. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из двух дат: 180-й календарный день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 8,3% от номинала будет погашено в даты окончания 25-32-го купонов, еще по 8,4% от номинала в даты завершения 33-36-го купонов.

ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) 11 декабря с 11:00 до 15:00 мск планируют провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 001P-05 объемом 8 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. Ориентир - спред не более 1,2% к ключевой ставке ЦБ. Техразмещение запланировано на 14 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" 12 декабря начнет размещение выпуска 6-летних облигаций серии 001Р-11R объемом 10 млрд рублей и выпуска облигаций со сроком обращения 3,5 года серии 001P-12R объемом 5 млрд рублей. По выпуску серии 001Р-11R купоны будут переменными и ежемесячными, с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Премия к ключевой ставке установлена на уровне 1,05% годовых. По облигациям серии 001Р-12R ставка ежемесячных купонов установлена в размере 12,8% годовых до погашения. Сбор заявок на оба выпуска прошел 5 декабря: на бонды серии 001Р-11R с премаркетингом, на бонды серии 001Р-12R вслед за сбором заявок на первый выпуск за час без премаркетинга.

ООО "Биннофарм групп" 14 декабря планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии 001P-03 объемом 3 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Ориентир - премия не выше 250 базисных пунктов к ставке RUONIA. Техразмещение запланировано на 18 декабря, принять участие смогут только квалифицированные инвесторы.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 20-го купона облигаций серии БО-29 на уровне 8,5% годовых. Размещение 10-летних облигаций объемом 2,5 млрд рублей прошло в июне 2014 года. В мае и июне 2021 года компания досрочно погасила бумаги на 2 млрд 499,994 млн рублей, выкупленные ранее по офертам. Таким образом, в обращении находится 6 облигаций на 6 тыс. рублей. Ставка текущего купона - 7,5% годовых. По выпуску 25 декабря предстоит исполнение оферты.

ООО "Ист сайбериан петролеум" допустило дефолт при выплате 47-го купона по облигациям серии БО-П01 на сумму 1,497 млн рублей, сообщило ООО "Регион финанс", выступающее представителем владельцев (ПВО) облигаций выпуска. Объем бондов в обращении - 126 млн рублей с учетом амортизации. ООО "Ист сайбериан петролеум" наряду с ООО "Торговый дом "Мясничий", а также ООО "ОбъединениеАгроЭлита" входят в ПАО "Управляющая компания "Голдман групп". У всех четырех компаний в обращении находится только по одному выпуску облигаций. Череда технических дефолтов у эмитентов группы началась 13 ноября, когда УК "Голдман групп" допустила технический дефолт при выплате купона по единственному выпуску облигаций в обращении. 20 и 21 ноября технические дефолты допустили все остальные компании группы. На текущий момент по всем выпускам облигаций группы компаний объявлены дефолты.