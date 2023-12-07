Рубль стабилен относительно доллара и юаня на фоне противоречивых факторов

Москва. 7 декабря. Доллар США и юань немного подрастают на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль стабилен под влиянием противоречивых факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,97 руб./$1 (+15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 18,74 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,85 коп. - до 12,9735 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен под влиянием разнонаправленных факторов: с одной стороны, цены на нефть вернулись к восстановительному росту, с другой, мировые рынки капитала показывают негативную динамику. Также на нацвалюту давят сообщения о планах по введению новых санкций по импорту российских алмазов.

Страны G7 согласовали меры по ограничению импорта российских алмазов, первые из которых планируется начать вводить к 1 января 2024 года, говорится в заявлении G7, опубликованном канцелярией британского премьера.

"Мы введем ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, к 1 января 2024 года. За этим последуют поэтапные ограничения на импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах. Ориентировочная дата старта этих ограничений - 1 марта 2024 года", - говорится в документе.

Инвесторы также оценивают результаты переговоров президента РФ Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, состоявшиеся накануне вечером. Путин пригласил принца в Москву, на что тот ответил согласием. Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в рамках ОПЕК+.

"Еще раз поговорили по сотрудничеству в ОПЕК+. Стороны согласны в том, что наши страны несут большую ответственность за взаимодействие в целях поддержания на должном уровне, в стабильном, предсказуемом состоянии международного рынка энергоносителей", - сообщил журналистам по итогам переговоров пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $74,67 за баррель, что на 0,5% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена январских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $69,79 за баррель, что на 0,61% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили в минусе третью сессию подряд на сигналах ослабления активности на рынке труда.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки Федеральной резервной системы, трейдеры уверены на 97,7% в том, что американский ЦБ сохранит ее на уровне 5,25-5,5% на декабрьском заседании. Шансы на то, что ставка будет снижена по крайней мере на 25 базисных пунктов в марте 2024 года, оцениваются рынком в 61,9% против 20,3% месяц назад, по данным CME FedWatch.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг снижаются. Японский Nikkei 225 теряет 1,73%, китайский CSI300 снижается на 0,44%, гонконгский Hang Seng - на 1,48%, южнокорейский Kospi - на 0,18%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 0,37%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,07%.