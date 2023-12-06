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06 декабря 2023 года 19:54

Рубль возобновил падение в ходе волатильных торгов среды и закончил день вблизи минимумов за несколько недель к основным мировым валютам

Москва. 6 декабря. Доллар США, евро и китайский юань выросли на Московской бирже по итогам среды, обновили в ходе торгов максимумы за несколько недель. Рубль развернулся вниз и подешевел к бивалютной корзине на фоне усиления падения цен на нефть и отсутствия важных новостей относительно визита президента РФ Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Курс доллара США составил 92,82 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 54,5 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 93 руб. впервые с 3 ноября. Евро к этому времени стоил 100,15 руб./EUR1, подорожав на 17 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 37,63 копейки, до 96,12 руб. Курс китайского юаня вырос на 6,75 копейки - до 12,95 руб. Ранее юань рос выше 13 руб. впервые с 23 октября.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз и заметно подешевел к основным валютам по итогам волатильных торгов среды; в ходе торгов он сначала достигал минимальных отметок за несколько недель в парах с ними, а затем резко рос на ожиданиях результатов переговоров президента РФ с главами ОАЭ и Саудовской Аравии после того, как на предыдущей неделе состоялось заседание ОПЕК+. Россия объявила о добровольном продлении и углублении своих действующих ограничений на экспорт, несмотря на решение самой ОПЕК+ не менять официальные квоты на добычу.

Президент РФ Владимир Путин в среду вечером прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем этой страны Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

В Эр-Рияд глава российского государства прилетел из Объединенных Арабских Эмиратов, где ранее в среду также провел переговоры со своим коллегой Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, ход специальной военной операции на Украине и тематику присоединения ОАЭ к БРИКС в 2024 году.

Те же темы будут и на повестке дня переговоров с саудовским наследным принцем. Кроме того, стороны обсудят сотрудничество в формате ОПЕК+.

В составе делегации, сопровождающей Путина: первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Денис Мантуров и Александр Новак, министр иностранных дел Сергей Лавров, руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина, главы Роскосмоса, Росатома и РФПИ Юрий Борисов, Алексей Лихачев и Кирилл Дмитриев, а также помощники главы государства Игорь Левитин и Максим Орешкин, а также представители российского бизнеса.

ВВП РФ в 2023 году может вырасти на 3,1%, считают аналитики, опрошенные ЦБ в ходе ежемесячного опроса (опрос проводился 1-5 декабря). По сравнению с опросом ЦБ в октябре консенсус-прогноз по динамике ВВП значительно улучшился: в октябре экономисты ожидали рост экономики в 2023 году на 2,5%.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2023 год также существенно вырос, теперь эксперты ждут ее на уровне 7,6% (что выше прогноза ЦБ в 7,0-7,5%), тогда как в сентябре прогнозировали на уровне 7,0%.

Результаты опроса являются медианой прогнозов 27 экономистов из различных организаций, поясняет ЦБ. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

Аналитики повысили прогнозную траекторию ключевой ставки на всем горизонте - до 9,9% годовых (+0,1 п.п. к октябрьскому прогнозу) в среднем в 2023 году, 14,0% годовых (+1,4 п.п.) в среднем в 2024 году, 9,0% годовых (+0,8 п.п.) в среднем в 2025 году, 7,0% годовых (+0,5 п.п.) в среднем в 2026 году. Экономисты также повысили оценку нейтральной ключевой ставки до 6,5% годовых (+0,5 п.п. к октябрьскому прогнозу).

Аналитики пересмотрели траекторию курса в сторону более сильного рубля на всем горизонте, но с прежней тенденцией к постепенному ослаблению. Прогноз среднегодового курса доллара на 2023 год - 85,4 руб. (предполагает средний курс в декабре 2023 года 93,6 рубля за доллар), на 2024 год - 92,0 руб. за доллар (против 94,0 руб. по опросу в октябре), на 2025 год - 93,0 руб. (97,5 руб.), на 2026 год - 94,8 руб. (98,2 руб.).

Курс рубля сейчас находится на сбалансированном уровне, нет большого потенциала ни для его укрепления, ни для ослабления, тем временем высказал мнение президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф. "При том сложившемся торговом балансе, который у нас сегодня, мы исследовали и импорт, и экспорт, нам кажется, сегодняшний курс рубля - он более-менее сбалансирован", - сообщил Греф журналистам в рамках "Дня инвестора" Сбербанка.

Фундаментальный уровень курса он оценивает примерно в 90 рублей за доллар США.

"Мы не видим, честно говоря, большого потенциала для укрепления, но не видим большого потенциала для того, чтобы рубль как-то сильно ослаб (относительно текущих уровней - ИФ)", - отметил Греф. Он подчеркнул, что предсказывать курс рубля, особенно в текущих условиях повышенной волатильности, дело неблагодарное.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в среду российская валюта подешевела как к доллару, так и к евро, причем, ослабление рубля по отношению к доллару наблюдается уже на протяжении пятой торговой сессии подряд. "Сегодня курс американской валюты впервые с 3 ноября превышал 93 рубля. Одним из факторов в пользу ослабления рубля может выступать дешевеющая нефть - несмотря на усилия ОПЕК+ по балансировке рынка за счет дополнительных сокращений добычи, ближайший фьючерс на Brent дешевеет на бирже ICE на протяжении пятой торговой сессии подряд, в среду обновив минимум с 6 июля. Из событий, способных оказать влияние как на динамику нефти, так и на валютный курс, можно упомянуть визит президента РФ в ОАЭ и Саудовскую Аравию. Если говорить о зарубежной статистике, в пятницу в США опубликуют данные по безработице и числу занятных в несельскохозяйственном секторе за ноябрь", - говорит Беспалов.

"В первой половине торгового дня в среду ослабление рубля, наблюдаемое с конца ноября, продолжилось. Во второй половине дня ситуация изменилась, и российская валюта быстро отыграла утренние потери среды и вечерние потери вторника. Отметим, что дневной минимум по паре был достигнут после комментариев главы Сбербанка Германа Грефа о том, что фундаментальный уровень курса он сейчас видит на уровне 90 руб. за USD", - пишет начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ближе к окончанию рабочего дня курс, по его словам, вернулся на уровень выше 93 руб. Основная часть движения USD в сторону указанной отметки произошла после публикации ЦБ обновленного макроэкономического опроса. (. . .) "Мы полагаем, что в условиях несколько возросшего давления на рубль более равномерная продажа валютной выручки экспортерами в рамках указа помогает ограничивать потери российской валюты. Если санкционная тематика в ближайшее время не получит своего продолжения, доллар начнет встречать сопротивление на уровне выше 93 руб. Затем рынок сфокусируется на ожидании очередного заседания Банка России: вероятность нового повышения ставки и сохранения жесткой риторики все еще играет в пользу рубля, а его ослабление за последние дни лишь повышает возможность нового ужесточения ДКП", - считает Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок усилили темпы падения вечером в среду, несмотря на данные о более заметном снижении запасов в США, чем ожидали аналитики.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 2,58% - до $75,19 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 3,07% и составили $70,09 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,63 млн баррелей до 445 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты в среднем ожидали менее существенного снижения - на 1,35 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Участники нефтяного рынка продолжают оценивать возможные последствия объявленного на прошлой неделе добровольного сокращения добычи нефти некоторыми странами ОПЕК+ на совокупные 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 7 декабря на 1,2003 рубля, до 92,7826 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,0013 рубля, до 100,1353 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду увеличился 1,0603 рубля по отношению ко вторнику и составил 92,6283 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 1,0345 рубля и составил 92,7591 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 785,131 млн, из которых $462,625 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 322,506 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 1,014 рубля, до 100,1442 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 85 копеек, до 100,1107 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR542,239 млн, из которых EUR128,484 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR413,755 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 5 декабря уменьшилась на 8 базисных пунктов - до 14,7% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в среду относительно вторника на 2 базисных пункта - до 14,95% годовых, на 3 месяца - повысилась на 3 базисных пункта, до 13,7% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 11,39% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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