Ключевым негативом для рубля остается фактор окончания года - БКС Экспресс

Ключевым негативом для рубля остается фактор окончания года, когда резко увеличиваются госрасходы на федеральном и региональном уровнях, говорится в комментарии аналитика БКС Экспресс Дмитрия Бабина.

"К этому добавляется традиционный для предпраздничного периода всплеск потребительской активности. Все это повышает спрос на иностранную валюту, - отмечает эксперт. - Сырьевой фактор также способен оказывать все большее давление на курс рубля. Нефтяные цены с середины октября существенно снизились, цветные металлы остаются около многолетних минимумов. Это постепенно сокращает экспортную выручку и приток валюты в страну".

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