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06 декабря 2023 года 15:45

Рубль днем перешел к укреплению в парах с долларом и евро в ожидании результатов визитов президента РФ в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Москва. 6 декабря. Доллар США, евро и китайский юань растеряли весь рост первой половины дня и перешли к снижению на Московской бирже днем в среду, ранее они обновили максимумы за несколько недель. Рубль развернулся вверх и повышается к бивалютной корзине в ожидании результатов визита президента РФ Владимира Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Курс доллара США составил 92,15 руб./$1 в 15:01 МСК, что на 12,25 копейки ниже закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 93 руб. впервые с 3 ноября. Евро к этому времени стоил 99,33 руб./EUR1, подешевев на 65 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 35,99 копейки, до 95,38 руб. Курс китайского юаня снизился на 3 копейки - до 12,85 руб. Ранее юань рос выше 13 руб. впервые с 23 октября.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вверх и укрепляется к основным мировым валютам в ходе дневных торгов среды после достижения минимальных отметок за несколько недель в парах с ними на ожиданиях результатов переговоров президента РФ с главами ОАЭ и Саудовской Аравии после того, как на предыдущей неделе состоялось заседание ОПЕК+. Россия объявила о добровольном продлении и углублении своих действующих ограничений на экспорт, несмотря на решение самой ОПЕК+ не менять официальные квоты на добычу.

Президент РФ Владимир Путин 6 декабря прибыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты, где проведет переговоры со своим коллегой Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. По завершении этого краткосрочного визита в тот же день президент России направится в Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем этой страны Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

В обеих столицах Путин обсудит двусторонние отношения, а также обстановку на Ближнем Востоке, в том числе, палестино-израильский конфликт.

Кроме того, в Саудовской Аравии стороны обсудят взаимодействие в ОПЕК+.

В составе делегации, сопровождающей Путина: первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Денис Мантуров и Александр Новак, министр иностранных дел Сергей Лавров, руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина, главы Роскосмоса, Росатома и РФПИ Юрий Борисов, Алексей Лихачев и Кирилл Дмитриев, а также помощники главы государства Игорь Левитин и Максим Орешкин, а также представители российского бизнеса.

Курс рубля сейчас находится на сбалансированном уровне, нет большого потенциала ни для его укрепления, ни для ослабления, тем временем высказал мнение президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф. "При том сложившемся торговом балансе, который у нас сегодня, мы исследовали и импорт, и экспорт, нам кажется, сегодняшний курс рубля - он более-менее сбалансирован", - сообщил Греф журналистам в рамках "Дня инвестора" Сбербанка.

Фундаментальный уровень курса он оценивает примерно в 90 рублей за доллар США.

"Мы не видим, честно говоря, большого потенциала для укрепления, но не видим большого потенциала для того, чтобы рубль как-то сильно ослаб (относительно текущих уровней - ИФ)", - отметил Греф. Он подчеркнул, что предсказывать курс рубля, особенно в текущих условиях повышенной волатильности, дело неблагодарное.

Риски дальнейшего ослабления рубля в связи с сезонными факторами в декабре сохраняются, тем не менее курс пары доллар/рубль, вероятно, пока значимо не превысит отметку в 95 руб./$1, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Следующей технической целью движения курса валютной пары доллар/рубль может стать уровень 97,5 руб./$1, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Уверенное ослабление рубля продолжается пятый день подряд. Причины слабости рубля прежние - традиционное для декабря повышение объема денег в экономике, увеличение спроса на доллар и юань для зарубежного отдыха и как инструмента хеджирования рублевых позиций, а также снижение выручки нефтяного сектора вследствие падения цен на нефть и некоторого роста спреда марки Urals к Brent, - указывает эксперт в комментарии. - Следующей технической целью движения пары станет район 97,5 руб./$1. Если данный путь будет пройден быстро, то там можно будет задумываться об открытии спекулятивных "шортов" по паре".

Потенциал дальнейшего укрепления национальной валюты пока исчерпан, до конца текущего года курс пары доллар/рубль, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 88-93 руб./$1, считают аналитики "Цифра брокер".

"Дальнейшее направление валютного курса будет зависеть от показателей внешней торговли, которая, в свою очередь, зависит от динамики нефтяных котировок. Последний месяц нефтяные котировки демонстрировали тенденцию к снижению, поскольку риски в отношении перебоев с поставками из-за палестино-израильского конфликта были нивелированы опасениями слабого спроса на "черное золото" со стороны Европы и Китая. Таким образом, будущие поступления в бюджет от нефтегазового сектора окажутся ниже рекордных значений октября, когда нефтегазовые доходы достигли 1,6 трлн руб. по сравнению с 740 млрд руб. в сентябре, - указывают эксперты в обзоре. - Другим фактором против укрепления рубля в декабре выступают сезонный рост расходов госбюджета и увеличение запасов импортеров в преддверии новогодних праздников. Мы полагаем, что потенциал дальнейшего укрепления национальной валюты на данный момент исчерпан, и ожидаем, что в перспективе до конца 2023 года курс рубля будет колебаться в диапазоне 88-93 руб./$1".

Цены на нефть эталонных марок начали снижаться днем в среду после того, как днем ранее котировки достигли минимумов с начала июля.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,92% - до $76,48 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,87% и составили $71,69 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,1%, WTI - на 1%. Обе марки закрылись на минимумах с 6 июля, пишет MarketWatch.

Участники нефтяного рынка продолжают оценивать возможные последствия объявленного на прошлой неделе добровольного сокращения добычи нефти некоторыми странами ОПЕК+ на совокупные 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года.

Тем временем Саудовская Аравия впервые за семь месяцев снизила отпускные цены на нефть Arab Light - основной сорт, поставляемый в Азию. В январе этот сорт будет стоить на $3,5 за баррель больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, тогда как прежде разница составляла $4.

Нефть Arab Super Light и Arab Extra Light для клиентов из Азии также подешевеет на $0,5 за баррель, Arab Medium - на $0,6, Arab Heavy - на $0,3. Цены для США в январе снизятся на $0,3 за баррель по сравнению с текущим месяцем, для стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья - на $2.

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), за неделю по 1 декабря резервы нефти в Штатах выросли на 594 тыс. баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в 18:30 мск в среду. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, а также на рост запасов бензина и дистиллятов на 800 тыс. баррелей.

Давление со стороны продавцов на рынке нефти остается достаточно сильным, ближайшей целью снижения котировок нефти марки Brent могут стать уровни $75-76 за баррель, считают эксперты "БКС Экспресс".

"Цены на нефть упали до пятимесячного минимума на фоне сохраняющегося пессимизма из-за сомнений в поддержке ОПЕК+. Заявления представителей альянса о том, что они могут еще больше углубить сокращения, на рынке воспринимается со скепсисом. Участники ждут фактических данных, насколько в действительности упадет производство в условиях добровольных сокращений. Усиливают негатив свежие данные от API по запасам в США, которые вновь вернулись к росту, указывая на профицит в стране, крупнейшем потребителе топлива в мире. Не добавляет оптимизма и тот факт, что Саудовская Аравия впервые за семь месяцев снизила экспортные цены для Азии на следующий месяц, - отмечают аналитики в обзоре. - Фьючерсы на нефть марки Brent подошли к минимумам с июля. Давление со стороны продавцов остается достаточно сильным. Ближайшей целью снизу может выступить зона $75-76 за баррель".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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