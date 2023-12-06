Рубль, вероятно, останется под давлением в краткосрочной перспективе - РСХБ

Вероятно, что в краткосрочной перспективе давление на рубль продолжится - прогнозный диапазон пары USD/RUB на неделю составляет 92,3-94 руб./$1, но нельзя исключать и более низкие для национальной валюты значения, считает начальник аналитического отдела Россельхозбанка (РСХБ) Александр Фетисов.

"За последние четыре дня рубль потерял уже около 3,2-3,5 % к доллару США, причем по итогам вторника объемы торгов существенно превысили среднедневные объемы торгов за последнюю неделю. Наравне с обоснованно более низким предложением иностранной валюты со стороны экспортеров по сравнению с прошлой неделей, наблюдается активизация спроса со стороны как частных, так и импортеров в связи с "сезонным" фактором. Кроме того, декабрь - месяц "кассового" исполнения бюджета, и какая-то часть средств в любом случае попадает на валютный рынок. Поддержка рубля со стороны нефтяного рынка ослабевает - нефтяные котировки беспрерывно снижаются уже пятую сессию подряд под влиянием сомнений в устойчивом глобальном спросе в 2024 году несмотря на дополнительные сокращения со стороны ОПЕК+, - отмечает эксперт в обзоре. - Весьма вероятно, что в краткосрочной перспективе давление на рубль продолжится - прогнозный диапазон пары USD/RUB на неделю составляет 92,3-94 руб./$1, но нельзя исключать и более низкие для рубля значений".

"Аналогичная ситуация в паре CNY/RUB. Здесь также наблюдались повышенные обороты по итогам сессии во вторник. При том что оффшорный юань относительно стабилен к доллару в условиях поддержки со стороны госбанков Китая, рубль за последние четыре дня потерял около 3%. Прогнозный диапазон пары на неделю составляет 12,90-13,12% за юань", - указывает Фетисов в материале.

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