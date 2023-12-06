S&P 500 получил шанс на отскок - Freedom Finance Global

Вероятен отскок индекса S&P 500 на торгах в среду, бенчмарк в целом сохраняет склонность к росту на фоне благоприятной сезонности до конца текущего года, сообщается в обзоре аналитика Freedom Finance Global Артема Князева.

"Прогнозируем среднюю волатильность в течение предстоящей торговой сессии. Большого объема важной макростатистики в среду не будет. Данные занятости от ADP не должны оказать значительного влияния на сантимент инвесторов, так как более значительным индикатором для рынка труда является изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (non-farm payrolls). Соответствующая статистика выйдет в эту пятницу. Впрочем, значительное расхождение с ожиданиями способно вывести рынок из равновесия, - отмечает эксперт инвестиционной компании. - Баланс рисков выглядит положительным, судя по текущим индикаторам: фьючерсы на S&P 500 торгуются в плюсе, торги на площадках АТР завершились ростом в пределах 2%. Учитывая слабо негативную динамику широкого рынка накануне, прогнозируем отскок и умеренный позитив на торгах 6 декабря. S&P 500 сохраняет склонность к росту на фоне благоприятной сезонности до конца года, но теперь восходящее движение станет более зигзагообразным по сравнению с вертикальным ралли ноября".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.