"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для GDR X5

Аналитики "Цифра брокер" подтверждают рекомендацию "покупать" для бумаг (GDR) X5 Retail Group с прогнозной стоимостью на уровне 2600 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Крупнейшие продуктовые ритейлеры России - "Магнит" и X5 - приобретают менее крупных представителей отрасли. "Магнит", например, приобрел недавно 33,01% в капитале "Самбери" (крупнейшего ритейлера на Дальнем Востоке), получив пятилетний опцион на выкуп оставшейся доли. За 1П23 аналитики оценивают выручку дальневосточной региональной сети в размере 50 млрд руб. То есть для "Магнита" речь идет о дополнительных 4% к консолидированной выручке. Расширяется на востоке и Х5: группа приобрела торговую сеть "Амба", выручка которой по итогу 2022 года составила порядка 20 млрд руб. или около 1% для годовой выручки X5, - отмечают эксперты. - Эти приобретения позволят крупнейшим ритейлерам повысить свои финансовые показатели. Кроме того, сохраняется потенциал для существенного органического роста. В ближайшем будущем можно ожидать новых покупок со стороны крупнейших представителей отрасли, что опять же может стать для них фактором роста в случае крупных сделок M&A. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги X5 Group и рекомендуем их покупать с целевым ориентиром 2600 рублей".

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