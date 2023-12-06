Рынок акций РФ после позитивного открытия развернулся вниз вслед за Сбербанком

Москва. 6 декабря. Рынок акций РФ после позитивного открытия торгов развернулся вниз вслед за откатом бумаг Сбербанка, где игроки начали фиксировать прибыль на фоне новостей с проходящего Дня инвестора банка; индекс МосБиржи откатился к 3110 пунктам, несмотря на ослабление рубля.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 3114,83 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1057,57 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,8%.

Доллар вырос до 92,79 рубля (+0,52 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-1,8%), "НЛМК" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,5% и -0,7% "префы"), Сбербанка (-1,4% и -1,5% "префы"), "Московской биржи" (-0,8%), ВТБ (-0,8%), "РусГидро" (-0,8%), "Русала" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,7%), "Роснефти" (-0,6%), "МТС" (-0,6%), "Газпром нефти" (-0,5%), расписки OZON (-0,5%), бумаги "Северстали" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Аэрофлота" (-0,1%), расписки TCS Group (-0,1%).

Глава Сбербанка Герман Греф в ходе "Дня инвестора" заявил, что Сбербанк согласно новой стратегии развития до 2026 года планирует выплачивать дивиденды на уровне 50% от чистой прибыли.

"Мы должны обеспечить достаточность нашего капитала по нормативу Н20.0 выше 13,3%, и мы должны будем обеспечить высокий уровень выплаты дивидендов - на уровне 50% нашей прибыли. Мы обеспечим развитие нашей экосистемы, рост эффективности и скорости нашей организации", - сказал глава банка.

Также Греф сообщил, что Сбербанк в ближайшие три года планирует показывать рентабельность капитала свыше 22%.

Подорожали акции "Яндекса" (+0,4%), "Газпрома" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%).

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, акции Сбербанка показывали активный рост в предыдущие дни в преддверии Дня инвестора, а в среду спекулянты начали фиксировать прибыль.

Конференция AI Journey создала благоприятные условия для роста акций Сбера в ноябре. Учитывая рекордную прибыль Сбербанка, его дивиденды могут оказаться беспрецедентно высокими, считает эксперт.

Акции "ЛУКОЙЛа" остаются в зоне интереса инвесторов после объявления о пересмотре стратегии в отношении своих активов в Болгарии и утверждении дивидендов за 9 месяцев в размере 447 рублей на акцию.

Тем временем, Банк России сигнализирует о возможном замедлении роста экономики в IV квартале и прогнозирует, что высокая процентная ставка потребуется на более продолжительный период для достижения 4% по инфляции в 2024 году, отмечает Кабаков.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", причин для роста рынка акций РФ все еще нет, индекс МосБиржи постепенно приближается к нижней границе боковика - 3000 пунктам.

Основной драйвер роста - слабеющий рубль - может исчезнуть в любой момент, а текущая тенденция связана с завершением ноябрьского налогового периода. В то же время факторы, негативно влияющие на индекс, остаются. Например, приближается заседание ЦБ РФ, на котором будет принято решение по ключевой ставке: большинство аналитиков ожидают ее повышения. При этом нефть марки Brent дешевеет уже 4 сессии подряд, снизившись до отметки $77 за баррель, отмечают эксперты.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, уверенное и безоткатное ослабление рубля продолжается пятый день подряд, в среду доллар поднялся уже в район 93 руб./$1, преодолев сопротивление 92,6 руб./$1.

Причины слабости рубля прежние - традиционное для декабря повышение объема денег в экономике, увеличение спроса на доллар и юань для зарубежного отдыха и как инструменты хеджирования рублевых позиций, а также снижение выручки нефтяного сектора вследствие падения цен на нефть и некоторого роста спреда Urals к Brent, полагает эксперт.

Следующей технической целью движения пары доллар/рубль станет район 97,5 руб./$1. Если данный путь будет пройден быстро, то там можно будет задумываться об открытии спекулятивных "шортов".

Нефть Brent после четырех дней падения уперлась в поддержку $77 за баррель. Здесь больше шансов на небольшой отскок, но и пробитие этого уровня не исключено, после чего целью снижения станет район $72 за баррель. Слабость рубля поддерживает индекс МосБиржи, который подает признаки разворота вверх, однако говорить о сломе краткосрочного нисходящего тренда пока рано, считает Антонов.

Спрос на акции Сбербанка в последние дни носил преимущественно спекулятивный характер - акции подбирали под День инвестора в надежде услышать позитивные новости. В этом году акции Сбера очень часто корректируются по факту состоявшегося события. "Однако на данную бумагу в среднесрочной перспективе мы смотрим позитивно, втайне ожидая, что Минфин РФ воплотит в жизнь свои задумки изъять у госбанков часть высоких доходов уходящего года через повышенные дивиденды", - полагает Антонов.

В целом, не исключен уход индекса МосБиржи в район 3000-3050 пунктов, заключил представитель "Алор брокер".

В США во вторник индексы акций показали смешанную динамику: просели Dow Jones (-0,2%) и S&P 500 (-0,1%), подрос Nasdaq (+0,3%).

Доходность 10-летних US Treasuries снизилась 5 декабря до минимума за три месяца на фоне усилившихся ожиданий рынка, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать базовую ставку в 2024 году, отмечает Market Watch.

Статданные, опубликованные во вторник, подтвердили спад активности на рынке труда: количество открытых вакансий в стране в октябре упало до минимума с марта 2021 года.

На текущей неделе выйдут и другие отчеты по этому рынку: в среду отраслевая организация ADP обнародует данные о количестве рабочих мест в частном секторе США в ноябре, а в пятницу Минтруда - общий ноябрьский отчет о безработице.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает увеличение числа рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце на 180 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,9%.

ФРС, которая проведет последнее в этом году заседание на следующей неделе - 12-13 декабря, внимательно отслеживает данные по рынку труда.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2%, австралийский ASX Australia - на 1,6%, южнокорейский Kospi - на 0,04%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,1-0,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,4%).

Экономика Австралии в III квартале выросла на минимальные с июля-сентября прошлого года 0,2% в квартальном выражении, говорится в опубликованном в среду отчете Австралийского бюро статистики (ABS). Оценка роста ВВП во II квартале подтверждена на уровне 0,4%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем на 0,4% и в июле-сентябре.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в октябре упал на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства экономики страны. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост показателя на 0,2%.

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались после отката накануне до минимумов с июля.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в среду составила $77,3 за баррель (+0,1% и -1,1% накануне), январская цена WTI - $72,28 за баррель (-0,04% и -1% во вторник).

Обе марки завершили торги во вторник на самых низких отметках с 6 июля.

Участники рынка и аналитики высказывают сомнения относительно того, будут ли страны ОПЕК+ соблюдать условия добровольного сокращения добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил во вторник, что ограничения на добычу могут быть продлены в случае необходимости.

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), за неделю по 1 декабря резервы нефти в Штатах выросли на 594 тыс. баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в среду в 18:30 МСК. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, а также на рост запасов бензина и дистиллятов на 800 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже утром в среду снизились расписки HeadHunter (-4,9%, до 3065 рублей), акции ПАО "Россети Сибирь" (-4,1%), ПАО "Диод" (-4%), ПАО "Россети Ленэнерго" (-3,8%), "Глобалтрак менеджмент" (-3,5%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (-3,4%), ПАО "Таттелеком" (-2,9%).

Выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (+15,2%), акции ПАО "Наука-Связь" (+6,5%), "Аптечной сети 36,6" (+6,1%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (+5,4%), "СПБ биржи" (+5,2%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+4,3%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 15,23 млрд рублей (из них 8,6 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 891,74 млн рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 693,22 млн рублей на "префы" Сбербанка).