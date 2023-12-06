Существенное снижение цены золота в ближайшее время маловероятно - "Цифра брокер"

Существенное снижение котировок золота в ближайшее время маловероятно, считают аналитики "Цифра брокер".

"Ноябрь стал еще одним успешным месяцем для инвесторов на рынке золота. Опубликованные данные по годовой инфляции в США за октябрь (3,2% при прогнозе 3,3%) убедили инвесторов в скором завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Таким образом, давление на котировки золота существенно снизилось за последний месяц. Кроме того, на рынке появилась еще одна предпосылка в пользу высоких цен на драгметалл. По данным World Gold Council, в III квартале 2023 года наблюдалось снижение спроса со стороны институциональных инвесторов, - отмечают эксперты в комментарии. - Рост геополитических рисков, скорее всего, удержит покупки золота в IV квартале на уровнях I-II кварталов 2023 года, и не позволит золоту существенно подешеветь в ближайшее время".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.