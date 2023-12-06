ОПЕК+ может пойти на дополнительное сокращение добычи нефти - "Русс-Инвест"

ОПЕК+ вполне может пойти на дополнительное сокращение добычи нефти с целью стабилизации рынка, говорится в комментарии главного экономиста инвестиционной компании "Русс-Инвест" Александра Арутюняна.

По данным Американского нефтяного института (API), коммерческие запасы сырой нефти в США выросли на 594 тыс. баррелей в течение прошедшей недели. Стратегические запасы США увеличились на 300 тыс. баррелей (до 351,9 млн баррелей). "В целом ситуация на нефтяном рынке остается нестабильной, а публикуемая статистика коммерческих запасов, с нашей точки зрения, является вторичным фактором", - отмечает эксперт.

"Как нам представляется, инвесторы по-прежнему внимательно отслеживают соотношение глобального спроса и предложения и особенно динамику добычи. Опубликованные 30 сентября данные министерства энергетики США показали, что добыча сырой нефти в США уверенно нарастает (13,236 млн баррелей в сутки в сентябре, уже в августе добыча превысила рекордный уровень, зафиксированный непосредственно перед началом пандемии в ноябре 2019 года). При этом, как показала последняя октябрьская статистика, американский нефтяной экспорт к началу второго полугодия достиг почти 4 млн баррелей в день (+19% в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), - указывает Арутюнян в материале. - Учитывая последние заявления представителей Саудовской Аравии и России, ОПЕК+ вполне может пойти на дополнительное сокращение добычи нефти с целью стабилизации рынка. Таким образом, предстоящий визит российского президента в Саудовскую Аравию приобретает особое значение для участников рынка. Стоит также обратить внимание, что Саудовская Аравия сократила цены на нефть сорта Arab Light, поставляемую в январе для своих азиатских клиентов (возможно, это первый признак того, что саудиты готовы пойти и на другие меры, чтобы не допустить увеличения добычи конкурентами и снижения собственной доли рынка)".

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