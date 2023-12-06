Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика из США и еврозоны:

- Изменение числа занятых в неселькохозяйственном секторе США от ADP за ноябрь;

- Сальдо торгового баланса США за октябрь;

- Официальные данные о запасах нефти и нефтепродуктов в США;

- Розничные продажи в еврозоне за октябрь.

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