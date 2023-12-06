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06 декабря 2023 года 09:10

Nikkei прибавляет 2%

Dow Jones и S&P 500 завершили торги вторника в минусе, Nasdaq вырос. Фондовые индексы крупнейших стран АТР) растут в среду. Нефть эталонных марок слабо меняется в цене утром в среду.

Фондовые индексы США не показали единой динамики во вторник, Dow Jones и S&P 500 завершили сессию в минусе, Nasdaq Composite вырос вслед за котировками акций крупных технологических компаний.

Стоимость бумаг Apple Inc. увеличилась по итогам торгов на 2,1%, благодаря чему капитализация компании поднялась выше $3 трлн впервые с августа.

Акции Alphabet Inc. подорожали на 1,4%, Microsoft Corp. - на 0,9%, Amazon.com Inc. - на 1,4%, Tesla Inc. - на 1,3%, Nvidia Corp. - на 2,3%.

Доходность 10-летних US Treasuries снизилась 5 декабря до минимума за три месяца на фоне усилившихся ожиданий рынка, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать базовую ставку в 2024 году, отмечает Market Watch.

Статданные, опубликованные во вторник, подтвердили спад активности на рынке труда: количество открытых вакансий в стране в октябре упало до минимума с марта 2021 года.

На текущей неделе выйдут и другие отчеты по этому рынку: в среду отраслевая организация ADP обнародует данные о количестве рабочих мест в частном секторе США в ноябре, а в пятницу Минтруда - общий ноябрьский отчет о безработице.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает увеличение числа рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце на 180 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,9%.

ФРС, которая проведет последнее в этом году заседание на следующей неделе - 12-13 декабря, внимательно отслеживает данные по рынку труда.

"Трейдеры, вероятно, ожидают, что спрос и предложение на американском рынке труда станут более сбалансированными, и это укрепляет их во мнении, что Федрезерв завершил ужесточение политики", - отмечает главный экономист LPL Financial Джефри Роуч.

"Это способствует снижению доходностей US Treasuries и поддерживает аппетит к риску", - приводит слова эксперта Market Watch.

Бумаги Procter & Gamble Co. подешевели на 3,5% по итогам торгов во вторник. Компания объявила, что спишет стоимость активов на общую сумму $2-2,5 млрд в 2024 и 2025 фингодах в рамках реструктуризации операций. Первая часть списаний будет отражена уже в отчетности за текущий квартал.

Акции Johnson & Johnson опустились в цене на 0,2%. Производитель товаров для здоровья представил прогнозы на 2024 год в преддверии "Дня инвестора". Он рассчитывает увеличить выручку в следующем году на 5-6%. Скорректированная прибыль J&J, как ожидается, составит $10,55-10,75 на акцию в 2024 году. Исходя из значения в середине этого диапазона, показатель вырастет примерно на 7,3% по сравнению с 2023 годом, говорится в пресс-релизе J&J.

Стоимость бумаг CVS Health Corp. выросла на 3,7%. Компания, которой принадлежат одноименная сеть аптек и страховщик Aetna Inc., дала сильный прогноз для выручки на 2024 год, оказавшийся лучше ожиданий рынка.

Капитализация Philip Morris International опустилась на 0,4%. Табачная компания подтвердила прогноз чистой прибыли в расчете на акцию на 2023 год на уровне $4,95-4,98, что ниже значения 2022 года в $5,81 на акцию. Скорректированная прибыль без учета курсовых разниц, согласно прогнозу компании, вырастет в этом году на 10-10,5%.

Акции Signet Jewelers подешевели на 5,9%. Чистая прибыль компании, владеющей одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, в третьем финквартале упала почти в десять раз, но скорректированный показатель превзошел прогнозы экспертов.

Рыночная стоимость Take-Two Interactive Software Inc. опустилась на 0,5%. В понедельник компания опубликовала трейлер новой игры в серии Grand Theft Auto (GTA), сообщив, что она выйдет в 2025 году для игровых приставок PlayStation от Sony и Xbox Series X от Microsoft. Трейдеров, возможно, разочаровала дата релиза GTA IV, поскольку ходили слухи, что он может состояться в 2024 году, отмечает Barron''s.

Цена акций разработчика программного обеспечения Gitlab Inc. подскочила на 11,5%. В третьем финансовом квартале, завершившемся 31 октября, компания впервые вышла на прибыльный уровень по показателю скорректированной операционной прибыли.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник опустился на 79,88 пункта (0,22%) и составил 36124,56 пункта.

Standard & Poor''s 500 снизился на 2,6 пункта (0,06%) - до 4567,18 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 44,42 пункта (0,31%) и составил 14229,91 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду, отыгрывая потери по итогам предыдущих сессий.

Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%, гонконгский Hang Seng - 1,3%.

На торгах в Гонконге заметно дорожают акции Lenovo (+10%), Li Ning (+5,2%), Sands China (+5%), Wuxi Biologics (Cayman) Inc. (+4,8%), NetEase Inc. (+4,4%) и Baidu Inc. (+3,8%). Также растут в цене бумаги эмитентов из сектора недвижимости: Wharf Real Estate Investment - на 4%, Henderson Land Development - на 3,8%.

Вместе с тем капитализация PetroChina Co. снижается на 0,6%, Sinopharm Group - на 0,4%, Sino Biopharmaceutical - на 0,3%, Alibaba - на 0,1%.

Японский индекс Nikkei 225 повышается на 2%.

Активнее всех в составе индикатора прибавляют в стоимости акции Toppan Holdings (+10,8%), Tokyo Electric Power (+7,7%%) и Nitori Holdings (+5,2%). Рыночная стоимость Daiichi Sankyo и Sony растет на 3,9%.

В свою очередь капитализация Yokogawa Electric и Shiseido уменьшается на 0,9%, Sumco Corp. - на 0,5%, Sumitomo Pharma - на 0,2%, Takeda Pharmaceutical Co. - на 0,1%.

Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,4%.

Котировки акций Samsung Electronics Co. повышаются на 1,2%, Hyundai Motor - на 1%.

Между тем цена бумаг Posco опускается на 1,1%, Korean Air Lines - на 0,5%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 набрал 1,7%.

Рыночная стоимость Rio Tinto увеличилась на 0,7%, BHP - на 1,5%.

Экономика Австралии в третьем квартале выросла на минимальные с июля-сентября прошлого года 0,2% в квартальном выражении, говорится в опубликованном в среду отчете Австралийского бюро статистики (ABS). Оценка роста ВВП во втором квартале подтверждена на уровне 0,4%. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем на 0,4% и в июле-сентябре.

Нефть эталонных марок слабо меняется в цене утром в среду после падения до минимумов с начала июля по итогам предыдущей сессии.

Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составляет $77,20 за баррель, что соответствует уровню на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты снизились в цене на $0,83 (1,1%), до $77,2 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 6 центов и составили $72,26 за баррель. По итогам прошлой сессии они опустились на $0,72 (1%) - до $72,32 за баррель.

Обе марки завершили торги во вторник на самых низких отметках с 6 июля.

Участники рынка и аналитики высказывают сомнения относительно того, будут ли страны ОПЕК+ соблюдать условия добровольного сокращения добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года.

"Решение ОПЕК+ на прошлой неделе стало явным разочарованием как за счет не слишком впечатляющего объема дополнительных сокращений, так и из-за их добровольного характера", - сказал редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман позднее отметил, что ограничения на добычу могут быть продлены в случае необходимости.

"Рынок ему не поверил, потому что "медведи" хотят от ОПЕК+ более ясных заявлений о долгосрочных планах и заверений в том, что группы сделает все необходимое для удержания цен на нефть не ниже $80 за баррель".

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), за неделю по 1 декабря резервы нефти в Штатах выросли на 594 тыс. баррелей.

Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в 18:30 мск в среду. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, а также на рост запасов бензина и дистиллятов на 800 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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