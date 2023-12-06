Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва.6 декабря. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внутренних и внешних факторов, в том числе очередной волны ослабления курса рубля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы США не показали единой динамики во вторник, Dow Jones и S&P 500 завершили сессию в минусе, Nasdaq Composite вырос вслед за котировками акций крупных технологических компаний. Доходность 10-летних US Treasuries снизилась 5 декабря до минимума за три месяца на фоне усилившихся ожиданий рынка, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать базовую ставку в 2024 году.

Статданные, опубликованные во вторник, подтвердили спад активности на рынке труда: количество открытых вакансий в стране в октябре упало до минимума с марта 2021 года. На текущей неделе выйдут и другие отчеты по этому рынку: в среду отраслевая организация ADP обнародует данные о количестве рабочих мест в частном секторе США в ноябре, а в пятницу Минтруда - общий ноябрьский отчет о безработице. Консенсус-прогноз экспертов предполагает увеличение числа рабочих мест в американской экономике в прошлом месяце на 180 тыс. и сохранение безработицы на уровне 3,9%.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут во вторник, отыгрывая потери по итогам предыдущих сессий. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%, гонконгский Hang Seng - 1,3%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился на 2%. Южнокорейский индекс Kospi растет на 0,4%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 набрал 1,7%. Экономика Австралии в III квартале выросла на минимальные с июля-сентября прошлого года 0,2% в квартальном выражении, говорится в опубликованном в среду отчете Австралийского бюро статистики (ABS). Оценка роста ВВП во втором квартале подтверждена на уровне 0,4%. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал подъем на 0,4% и в июле-сентябре.

В свою очередь нефть эталонных марок слабо меняется в цене утром в среду после падения до минимумов с начала июля по итогам предыдущей сессии. Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $77,28 за баррель, что на 0,1% выше закрытия предыдущей сессии. Накануне эти контракты снизились в цене на 1,1%, до $77,2 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени понизились всего на 1 цент и составили $72,31 за баррель. По итогам прошлой сессии они опустились на 1% - до $72,32 за баррель. Обе марки завершили торги во вторник на самых низких отметках с 6 июля.

Участники нефтяного рынка и аналитики высказывают сомнения относительно того, будут ли страны ОПЕК+ соблюдать условия добровольного сокращения добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. "Решение ОПЕК+ на прошлой неделе стало явным разочарованием как за счет не слишком впечатляющего объема дополнительных сокращений, так и из-за их добровольного характера", - сказал редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

Кроме того, инвесторы оценивают сигналы об изменении запасов энергоносителей в США. По данным Американского института нефти (American Petroleum Institute, API), за неделю по 1 декабря резервы нефти в Штатах выросли на 594 тыс. баррелей. Официальные сведения Минэнерго США будут опубликованы в 18:30 мск в среду. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем ожидают, что эти данные укажут на сокращение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, а также на рост запасов бензина и дистиллятов на 800 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 5 декабря практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,38 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,405 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился всего на 0,03% и составил 105,3 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,01%, опустившись до 862,99 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-03" (+0,29%), "РЖД-001P-16R" (+0,26%) и "Норникель БО-001P-02" (+0,24%), а в лидерах снижения - облигации "Металлоинвест БО-04" (-1,18%), "АФК Система-1Р-24" (-0,35%) и "ГК Самолет БО-П11" (-0,22%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) завершило размещение выпуска 10-летних облигаций серии 003Р-03 с офертой через 2,5 года объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 30 ноября. При открытии книги заявок ориентир ставки составлял не выше 13,1% годовых, а объем размещения - не менее 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,9% годовых, ей соответствует доходность к оферте на уровне 13,54% годовых. Купоны квартальные.

ООО "Газпром капитал" установило ставку 1-10-го купонов бессрочных облигаций серии 003Б-01 объемом 150 млрд рублей на уровне 14,75% годовых. Номинальная стоимость одной облигации - 5 млн рублей. По выпуску объявлены call-опционы с периодичностью 5 лет. В случае, если облигации не будут погашены через 5 лет, ставка последующих 10 купонов будет рассчитываться по формуле: доходность 5-летних ОФЗ, плюс 2,5% годовых, плюс надбавка step-up (step-up для первого call-опциона равна 0,5%, для второго и последующих - 0,95%). Сбор заявок на выпуск прошел 4 декабря за час без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 7 декабря. Выпуск будет размещен в рамках третьей программы бессрочных бондов "Газпром капитала" серии 003Б объемом 500 млрд рублей. Бумаги будут размещаться среди квалифицированных инвесторов.

АО "ЭР-Телеком Холдинг" установило ставку 1-го купона облигаций серии ПБО-02-05 со сроком обращения 1,25 года объемом 6 млрд рублей на уровне 15,8% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 16,76% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 5 декабря. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 15,9% годовых, а объем размещения - не менее 5 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 7 декабря. Бумаги будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 6-летних облигаций серии 001Р-11R объемом 10 млрд рублей на уровне 105 базисных пунктов. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Сбор заявок на выпуск прошел 5 декабря. Техразмещение запланировано на 12 декабря. Размещение будет доступно неквалифицированным инвесторам при прохождении теста.

ООО "Энерготехсервис" 8 декабря с 10.00 до 15.00 мск планирует провести сбор заявок на 2-летний выпуск облигаций серии 001Р-05 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 16,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 17,81% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 4,2% от номинала будет погашено в даты выплаты с 12-го по 23-й купоны, еще 49,60% номинала в дату выплаты 24-го купона. В результате дюрация составит около 1,5 года.

Евразийский банк развития (ЕАБР) 14 декабря с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на приобретение 5-летних облигаций серии 003Р-009 объемом не менее 5 млрд рублей. По выпуску предусмотрена переменная ставка купонов, она будет рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле "RUONIA + спред". Ориентир спреда к RUONIA установлен на уровне не выше 180 базисных пунктов. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 20 декабря.

ДОМ.РФ перенес сбор заявок на годовые облигации серии 001P-17R объемом 10 млрд рублей ввиду существенного роста значения кривой бескупонной доходности Московской биржи на сроке 1 год. Сбор заявок был запланирован на 5 декабря. Ориентир доходности был установлен на уровне премии не выше 120 базисных пунктов к ОФЗ на сроке один год. Купоны квартальные.

Кроме того, АО "ДОМ.РФ" установило ставку 12-го купона облигаций серии 001Р-04R в размере 15,75% годовых. Бонды объемом 25 млрд рублей были размещены в мае 2018 года сроком на 10 лет. Ставка текущего купона - 8,1% годовых. По облигациям 18 декабря предстоит исполнение оферты.

Росэксимбанк установил ставку 9-13-го купонов облигаций серии 002Р-01 на уровне 13,98% годовых. Десятилетний выпуск облигаций на 10 млрд рублей был размещен в декабре 2019 года по ставке полугодового купона 8,9% годовых до оферты с исполнением 19 декабря 2023 года.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 51-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 21% годовых. Размещение выпуска началось 26 ноября 2019 года и закончилось 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения эмиссии - 10 лет. Бонды размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет.

Росдорбанк установил ставку 11-го купона субординированных облигаций 2-й серии на уровне 17% годовых. Банк разместил 6-летние субординированные облигации 2-й серии объемом 300 млн рублей в декабре 2018 года по ставке 9,75% годовых. Ставка текущего купона - 9,5% годовых. Дата погашения выпуска - 12 декабря 2024 года. Других выпусков облигаций банка в обращении нет.

ООО "Торговый дом "Мясничий", а также ООО "ОбъединениеАгроЭлита", допустили дефолты при выплате купонов и погашении части номинала выпусков своих облигаций, сообщило ООО "Регион финанс", выступающее представителем владельцев (ПВО) облигаций займов. Оба эмитента входят в ПАО "Управляющая компания "Голдман групп", которое 28 ноября также допустило дефолт при выплате купона по единственному выпуску облигаций в обращении. ТД "Мясничий" должен был выплатить 387 тыс. рублей по 57-му купону и погасить 2,85% номинала облигаций на 8,55 млн рублей. ООО "ОбъединениеАгроЭлита" не смогло выплатить 2,044 млн рублей по 54-му купону и 6,25% номинала на сумму 25 млн рублей. В УК "Голдман групп" входит еще один эмитент облигаций - "Ист Сайбериан петролеум", который также допустил технический дефолт при выплате купона, его технический дефолт перейдет в фактический 6 декабря.