Рубль умеренно снижается относительно доллара и юаня с учетом нейтральных нефтяных котировок

Москва. 6 декабря. Доллар США и юань немного подрастают на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль умеренно снижается, продолжая отыгрывать падение цен на нефть до уровней середины ноября.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,5925 руб./$1 (+31,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 1,01 руб. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 3,25 коп. - до 12,91 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", негативная динамика рубля относительно доллара и юаня обусловлена отсутствием ярких позитивных сигналов, а также актуальными ценами на нефть - последние несколько сессий они снижались, дойдя до уровней середины ноября. Инвесторы продолжают оценивать потенциальное влияние на рынок нефти итогов заседания ОПЕК+, состоявшегося на прошлой неделе. Россия объявила о добровольном продлении и углублении своих действующих ограничений на экспорт, несмотря на решение самой ОПЕК+ не менять официальные квоты на добычу.

Рубль продолжает снижаться в условиях отсутствия заметной поддержки со стороны компаний-экспортеров, а также с учетом приближающихся новогодних праздников с длительными выходными, что создает спрос на валюту со стороны физлиц.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $81,67 за баррель, что на 0,05% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена январских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $76,57 за баррель, что на 0,01% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы США не показали единой динамики во вторник, Dow Jones и S&P 500 завершили сессию в минусе, Nasdaq Composite вырос вслед за котировками акций крупных технологических компаний.

Статданные, опубликованные во вторник, подтвердили спад активности на рынке труда: количество открытых вакансий в стране в октябре упало до минимума с марта 2021 года.

На текущей неделе выйдут и другие отчеты по этому рынку: в среду отраслевая организация ADP обнародует данные о количестве рабочих мест в частном секторе США в ноябре, а в пятницу Минтруда опубликует общий ноябрьский отчет о безработице.

ФРС, которая проведет последнее в этом году заседание на следующей неделе - 12-13 декабря, внимательно отслеживает данные по рынку труда.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду подрастают. Японский Nikkei 225 прибавляет 1,82%, китайский CSI300 растет на 0,15%, гонконгский Hang Seng - на 0,62%, южнокорейский Kospi - на 0,45%, австралийский индекс S&P/ASX 200 - на 1,64%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,28%.