Рубль во вторник упал к доллару и евро, обновил к ним минимумы за несколько недель

Москва. 5 декабря. Доллар США, евро и китайский юань выросли на Московской бирже по итогам вторника; рубль ослаб к бивалютной корзине, отыгрывая падение цен на нефть до уровней середины ноября.

Курс доллара США составил 92,28 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,35 рубля выше закрытия предыдущих торгов. Доллар поднялся выше 92 руб. впервые с 13 ноября. Евро к этому времени стоил 99,98 руб./EUR1, подорожав на 1,49 рубля. Ранее евро поднимался выше 100 руб. впервые с 26 октября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,4 рубля, до 95,74 руб. Курс китайского юаня поднялся на 14,45 копейки - до 12,88 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к основным валютам по итогам торгов вторника, отыгрывая негативную динамику цен на нефть, наблюдавшуюся в предыдущие дни. В понедельник эталонные сорта нефти завершили торги на минимумах с 16 ноября, во вторник они значительную часть дня слабо колебались от плюса к минусу, так как инвесторы продолжали оценивать потенциальное влияние на рынок нефти итогов заседания ОПЕК+, состоявшегося на прошлой неделе. Россия объявила о добровольном продлении и углублении своих действующих ограничений на экспорт, несмотря на решение самой ОПЕК+ не менять официальные квоты на добычу.

До конца 2023 года для России действует ограничение в 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) на экспорт нефти и нефтепродуктов по сравнению с маем-июнем 2023 года. На заседании ОПЕК+ 30 ноября Россия объявила, что углубит это сокращение еще на 200 тыс. б/с, до 500 тыс. б/с, и продлит его на I квартал 2024 года, при этом на 300 тыс. б/с будут сокращены поставки нефти, на 200 тыс. б/с - нефтепродуктов.

Отдельные страны группы добровольно сократят производство на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. Саудовская Аравия понизит добычу на 1 млн б/с, Ирак - на 223 тыс. б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с.

Между тем многие инвесторы выразили опасения по поводу того, что объявленные снижения поставок являются добровольными и могут не соблюдаться в полной мере.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в интервью Bloomberg News отметил, что решение ОПЕК+ позволит нивелировать ожидаемый рост запасов топлива в первом квартале, а ограничения на добычу могут быть продлены в случае необходимости.

Обсуждение скоординированных действий на рынке нефти всегда на повестке дня при общении с представителями ОАЭ и Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии поездок Владимира Путина в эти страны.

"Эти обсуждения ведутся в рамках формата ОПЕК+, но, разумеется, взаимодействие в этой области всегда на повестке дня", - сказал Песков во вторник журналистам, отвечая на вопрос, будет ли данная тема затрагиваться в ходе визитов Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

У него спросили, доволен ли Путин результатами последнего заседания ОПЕК+. Журналисты обратили внимание, что рынок нефти продолжил снижение, стабилизации не отмечается. "Есть определенные инерционные процессы на рынке. Это рынок очень крупный, тяжелый. Иногда эффект имеет отложенное действие. В любом случае координация будет продолжаться", - сказал Песков.

Минфин РФ с 7 декабря по 12 января планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 244,8 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит эквивалент 11,7 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в декабре на сумму 362 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам ноября составило минус 117,2 млрд руб.

Минфин РФ 7 августа впервые с февраля прошлого года перешел к покупкам в рамках бюджетного правила. С 6 октября на покупку направлялось 398,72 млрд рублей (по 18,12 млрд рублей в день), с 8 ноября объем покупок вырос до 621,1 млрд рублей (29,6 млрд рублей в день).

Эти операции Банк России с 10 августа и до конца 2023 года не зеркалирует на рынок, но с января 2024 года регулятор планирует возобновить проведение операций, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году.

"Рубль несет потери на фоне завершения налогового периода, спада сырьевых цен, укрепления самого доллара, а также сезонного повышения госрасходов и активизации предпраздничного спроса на инвалюты. Сдерживают ослабление российской валюты обязательные продажи экспортерами большей части валютной выручки и эффект жесткой денежно-кредитной политики, который может быть усилен еще одним повышением ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ. В ближайшее время важно следить за уровнем 92,5 руб./$1, где динамика курса может затормозиться и развернуться. Если же этот технический уровень будет пробит, то на горизонте появится следующая цель - 95 руб./$1. Курсы доллара и евро могут начать отступать с середины месяца, когда состоится заседание ЦБ, а экспортеры начнут заранее готовиться к налоговому периоду. Краткосрочно ждем доллар на уровне 90-92,5 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Доллар продолжает восстанавливать позиции на биржевом рынке, его укреплению по-прежнему способствуют ослабление спроса на рублевую ликвидность в неналоговый период и внешние условия (Brent ниже $80 за баррель). Также во вторник дополнительным локальным импульсом для валюты стало сообщение Минфина об объеме ежедневных покупок валюты на период с 7 декабря по 12 января. До конца года ЦБ не зеркалирует эти операции на рынке, однако с января 2024 г. обещал возобновление сделок, поэтому рынок отреагировал усилением падения рубля на данную новость. В целом на ближайшее время по-прежнему ожидаем движения по паре "доллар-рубль" в диапазоне 90,0-92,5 руб./$1. С окончанием налогового периода и началом нового месяца волатильность на биржевом рынке заметно возросла, однако более равномерные продажи валюты экспортерами в условиях действия мер по обязательной продаже валютной выручки, судя по всему, все же обеспечивают рынок необходимой валютной ликвидностью и ограничивают давление на рубль в период слабого внешнего фона", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок продолжают расти вечером во вторник в преддверии публикации данных о запасах в США.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подорожали на 0,32% - до $78,27 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 0,37% и составили $73,3 за баррель.

Американский институт нефти (API) во вторник, в 21:30 мск, опубликует данные о запасах нефти в стране за неделю, завершившуюся 1 декабря. Рынок в среднем ожидает падения резервов на 2,267 млн баррелей после снижения на 817 тыс. баррелей неделей ранее, отмечает Trading Economics. В среду официальные данные обнародует Минэнерго.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 6 декабря на 90,95 копейки, до 91,5823 руб./$1, и увеличил курс евро на 55,72 копейки, до 99,134 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник увеличился 92,8 копейки по отношению к понедельнику и составил 91,568 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 1,0153 рубля и составил 91,7245 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 586,815 млн, из которых $439,843 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 146,972 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 60,85 копейки, до 99,1302 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 66,72 копейки, до 99,2607 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR602,493 млн, из которых EUR129,815 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR472,678 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 5 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 990 млрд рублей (при лимите 990 млрд рублей и спросе 1 трлн 660 млрд рублей) в среднем по ставке 14,47% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 28 ноября, банки разместили 300 млрд рублей (при лимите 300 млрд рублей и спросе 829,6 млрд рублей) в среднем по ставке 14,19% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 4 декабря уменьшилась на 12 базисных пунктов - до 14,78% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла во вторник относительно понедельника на 2 базисных пункта - до 14,93% годовых, на 3 месяца - повысилась на 3 базисных пункта, до 13,67% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 4 базисных пункта, до 11,35% годовых.