"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Мосбиржи

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Московской биржи" с прогнозной стоимостью на уровне 250 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Елены Царевой.

"Московская биржа опубликовала объемы торгов за ноябрь и 11М23. Ноябрь продолжает тренды предыдущего месяца с сильным ростом в годовом выражении по всем сегментам, при этом небольшое снижение наблюдается м/м. Мы считаем релиз нейтральным и подтверждаем нашу рекомендацию "держать", - отмечает эксперт.

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