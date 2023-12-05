"Финам" сохраняет прогноз стабилизации курса рубля до конца 2023г в диапазоне 88-94 руб./$1

Курс пары доллар/рубль до конца текущего года стабилизируется в районе 88-94 руб./$1, этот период относительной стабильности российской валюты может продолжиться вплоть до президентских выборов в марте 2024 года, прогнозирует ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Давление на рубль в декабре оказывают завершение ноябрьского налогового периода и традиционное для конца года увеличение спроса на иностранную валюту. Интересно, что на фоне ослабления рубля ценовая динамика на российском долговом рынке за последние дни также ухудшилась: котировки ОФЗ ускорили снижение цен. Индекс гособлигаций RGBI во вторник опустился на месячные ценовые минимумы поскольку на фоне начала новой волны ослабления рубля растут опасения дальнейшего повышения ключевой ставки Банка России с учетом вероятного ускорения инфляции, - пишет эксперт в обзоре. - В последнее время локальные повышения/снижения цен на нефть не оказывали быстрое прямое влияние на курс российской валюты. Тем не менее в начале декабря котировки нефти марки Urals опустились до $67/барр. (против уровня $78-80/барр. в ноябре). Среднесрочно это означает сокращение объемов валютной выручки от российских нефтяников. В декабре можно ждать снижение поступления валюты на 10-15% относительно уровней, которые были в октябре-ноябре. А значит, усиление курса рубля в ближайший месяц мы, скорее всего, не увидим".

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