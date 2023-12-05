Рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 90-92,5 руб./$1 в ближайшее время - "Велес Капитал"

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 90-92,5 руб./$1 в ближайшее время, прогнозирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес Капитала" Юрий Кравченко.

"С окончанием налогового периода и началом нового месяца волатильность на биржевом рынке заметно возросла, однако более равномерные продажи валюты экспортерами в условиях действия мер по обязательной продаже валютной выручки, судя по всему, все же обеспечивают рынок необходимой валютной ликвидностью и ограничивают давление на рубль в период слабого внешнего фона", - пишет эксперт в комментарии.

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