Вероятен рост котировок акций Uber в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Вероятен рост котировок акций Uber Technologies в ближайшее время на фоне объявления о предстоящем 18 декабря 2023 года их включении в базу расчета индекса широкого рынка S&P 500, говорится в комментарии аналитика инвестиционного банка "Синара" Ирины Фомкиной.

"Попадание в индекс S&P 500 должно подтолкнуть цену акций эмитента к росту, а также способствовать повышению ликвидности, так как индексные паевые фонды и биржевые фонды (ETF) начнут покупать бумаги или увеличат позиции в них. В этой связи мы полагаем, что положительная динамика в бумаге, по которой оставляем рейтинг "покупать", на какое-то время сохранится", - отмечает эксперт.

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