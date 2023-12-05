Откат индексов не говорит о развороте основного восходящего движения рынка акций США - БКС Экспресс

Говорить о развороте основной восходящей тенденции американского рынка акций пока не приходится, фундаментальные факторы остаются на стороне рисковых активов, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Ведущие индексы акций откатили от пиков на торгах в понедельник. После рекордного ралли за последние недели на плюс 11% напряжение на перегретом рынке явно нарастало, а фиксация от максимумов бывает очень быстрой. Говорить о развороте основной восходящей тенденции рынка акций не приходится - фундаментальные факторы остаются на стороне рисковых активов. Это и замедление ценового давления в экономиках, и очень высокая вероятность окончания жестких циклов центробанков, и падение ставок долгового рынка, и слабость защитного доллара. Таким образом, после технической разгрузки у индексов акций еще в рамках 2023 года есть шанс обновить свои годовые максимумы, - пишет аналитик в обзоре. - В моменте для покорения вершин S&P 500 не хватало лишь 0,2%.С технической точки зрения коррекция в S&P 500 из-под важного уровня 4600 пунктов может ограничиться в области 4550-4500 пунктов. На фоне возросшей волатильности точные уровни торможения определить сложно, поэтому заигрываться с "шортами" может быть рискованно. И здесь нужно не забывать про защитные "стоп-заявки". А вот прикупить подешевевшие фьючерсы в ближайшие дни, вероятно, еще будет возможность".

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