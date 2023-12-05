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05 декабря 2023 года 15:36

Рубль днем дешевеет к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 5 декабря. Доллар США, евро и китайский юань дорожают на Московской бирже днем во вторник; рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 91,84 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 91 копейку выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 99,4 руб./EUR1, подорожав на 90,5 копейки. Евро торгуется выше 99 руб. впервые с 7 ноября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 90,78 копейки, до 95,24 руб. Курс китайского юаня поднялся на 10,15 копейки - до 12,83 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к ходе дневных торгов на фоне снижающихся цен на нефть. В понедельник эталонные сорта нефти завершили торги на минимумах с 16 ноября, во вторник они слабо колеблются от плюса к минусу, так как инвесторы продолжают оценивать потенциальное влияние на рынок нефти итогов заседания ОПЕК+, состоявшегося на прошлой неделе. Россия объявила о добровольном продлении и углублении своих действующих ограничений на экспорт, несмотря на решение самой ОПЕК+ не менять официальные квоты на добычу.

До конца 2023 года для России действует ограничение в 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) на экспорт нефти и нефтепродуктов по сравнению с маем-июнем 2023 года. На заседании ОПЕК+ 30 ноября Россия объявила, что углубит это сокращение еще на 200 тыс. б/с, до 500 тыс. б/с, и продлит его на I квартал 2024 года, при этом на 300 тыс. б/с будут сокращены поставки нефти, на 200 тыс. б/с - нефтепродуктов.

Отдельные страны группы добровольно сократят производство на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. Саудовская Аравия понизит добычу на 1 млн б/с, Ирак - на 223 тыс. б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с.

Между тем многие инвесторы выразили опасения по поводу того, что объявленные снижения поставок являются добровольными и могут не соблюдаться в полной мере.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман в интервью Bloomberg News отметил, что решение ОПЕК+ позволит нивелировать ожидаемый рост запасов топлива в первом квартале, а ограничения на добычу могут быть продлены в случае необходимости.

Обсуждение скоординированных действий на рынке нефти всегда на повестке дня при общении с представителями ОАЭ и Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии поездок Владимира Путина в эти страны.

"Эти обсуждения ведутся в рамках формата ОПЕК+, но, разумеется, взаимодействие в этой области всегда на повестке дня", - сказал Песков во вторник журналистам, отвечая на вопрос, будет ли данная тема затрагиваться в ходе визитов Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

У него спросили, доволен ли Путин результатами последнего заседания ОПЕК+. Журналисты обратили внимание, что рынок нефти продолжил снижение, стабилизации не отмечается. "Есть определенные инерционные процессы на рынке. Это рынок очень крупный, тяжелый. Иногда эффект имеет отложенное действие. В любом случае координация будет продолжаться", - сказал Песков.

Минфин РФ с 7 декабря по 12 января планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 244,8 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит эквивалент 11,7 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в декабре на сумму 362 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам ноября составило минус 117,2 млрд руб.

Минфин РФ 7 августа впервые с февраля прошлого года перешел к покупкам в рамках бюджетного правила. С 6 октября на покупку направлялось 398,72 млрд рублей (по 18,12 млрд рублей в день), с 8 ноября объем покупок вырос до 621,1 млрд рублей (29,6 млрд рублей в день).

Эти операции Банк России с 10 августа и до конца 2023 года не зеркалирует на рынок, но с января 2024 года регулятор планирует возобновить проведение операций, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году.

Значительное ослабление рубля в краткосрочной перспективе маловероятно, считает старший портфельный управляющий УК "Первая" Яков Яковлев.

"Российская валюта снижается четвертую торговую сессию подряд и торгуется выше 91 руб. по отношению к доллару США, - отмечает эксперт. - Рубль перешел к активному снижению после завершения налогового периода, а также на фоне слабой динамики на нефтяном рынке и укрепления американской валюты к корзине мировых валют. Однако значительного ослабления и возврата к уровню 100 руб./$1 в краткосрочной перспективе не ожидается. У рубля есть ряд стратегических факторов, которые сдерживают ослабление, в том числе, жесткая монетарная политика ЦБ, который до конца года может еще раз повысить процентную ставку, и репатриация валютной выручки".

Высоки риски ослабления рубля до 92 руб./$1 во вторник, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль в понедельник продолжил ослабление. Помимо усилившегося в начале декабря спроса на валюту, давление на курс мог оказать рост индекса доллара DXY в мире. Во вторник курс "доллар-рубль" находится у 91,5 руб./$1. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. В текущих условиях курс "доллар-рубль" рискует на время вырасти к 92 руб./$1", - отмечают эксперты.

Цены на нефть в понедельник снизились. Дополнительное давление на котировки, по мнению аналитиков, оказало глобальное укрепление доллара. Умеренно позитивная утренняя статистика из Китая в текущих условиях не оказывает выраженную поддержку нефтяным ценам, считают в банке. На этом фоне котировки пока могут остаться вблизи $77,5-79,5 за баррель, полагают аналитики.

Цены на нефть эталонных марок вновь перешли к снижению днем во вторник, прервав небольшое утреннее восстановление после снижения до минимумов с середины ноября по итогам прошлой сессии.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,13% - до $77,91 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,1% и составили $72,96 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,1%, WTI - на 1,4%, и обе марки завершили торги на минимумах с 16 ноября.

Банк России во вторник, 5 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 990 млрд рублей (при лимите 990 млрд рублей и спросе 1 трлн 660 млрд рублей) в среднем по ставке 14,47% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 28 ноября, банки разместили 300 млрд рублей (при лимите 300 млрд рублей и спросе 829,6 млрд рублей) в среднем по ставке 14,19% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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