Вероятно сохранение давления на цены акций Alaska Air и WuXi Biologics в ближайшее время - инвестбанк "Синара"

Вероятно сохранение давления на котировки акций Alaska Air Group и WuXi Biologics (Cayman) в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Новые прогнозы WuXi Biologics на 2023 год разочаровали инвесторов, из-за чего акции биотехнологической компании просели на 8,4%. Теперь она ожидает рост выручки менее чем на 10%, хотя прежде прогнозировала плюс 15%. На наш взгляд, в ближайшей перспективе давление на бумагу сохранится, - указывают эксперты в комментарии. - Акции Alaska Air упали в цене на 12%, после того как авиакомпания заявила, что купит Hawaiian Airlines за $1,9 млрд ($18 в расчете на акцию), а также возьмет на себя $900 млн долга. Кроме того, бумаги эмитента исключаются из расчета индекса S&P 500. Новости, на наш взгляд, еще продолжат оказывать давление на котировки".

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