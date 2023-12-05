Возможна некоторая коррекция вниз S&P 500 и NASDAQ во вторник - Freedom Finance Global

Возможна некоторая коррекция вниз S&P 500 и NASDAQ во вторник, полагает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Мы полагаем, что вероятность коррекции во вторник выше, чем шансы на обновление максимума, - отмечает эксперт. - Внешний фон умеренно негативный. Фьючерсы на основные индексы с утра торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на NASDAQ теряет почти 0,5%. Аутсайдерами способны вновь оказаться акции технологических и сырьевых компаний, а рост Small Caps может продолжиться. На наш взгляд, сегодняшние публикации важных макроданных могут спровоцировать всплески волатильности. "Индекс страха" VIX долгое время остается вблизи минимумов года, поэтому вероятность резких колебаний на биржах увеличивается".

По мнению аналитика, в центре внимания будет статистика с рынка труда. Прогноз предполагает, что число новых вакансий за месяц составило 9,3 млн (против 9,55 млн в октябре). Если данные зафиксируют сохранение сильных позиций в сфере занятости, для ФРС это может стать аргументом в пользу более длительного цикла жесткой монетарной политики, при том, что инвестсообщество рассчитывает на смягчение монетарных условий уже в 2024 году.

"В технической картине по S&P 500 произошло заметное изменение: индекс вышел из зоны перекупленности по RSI, быстро отскочив от уровня 4600 пунктов, - указывает Ващенко. - Более четкие сигналы к снижению подает NASDAQ. Характер движения указывает на то, что трейдерам следует быть готовыми к более выраженной локальной коррекции. Ближайшие поддержки для индекса широкого рынка расположены на отметках 4540 и 4500. S&P 500 сохраняет склонность к росту на фоне благоприятной сезонности до конца года, но теперь восходящее движение будет более зигзагообразным по сравнению с вертикальным ралли ноября".

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