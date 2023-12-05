"Мои Инвестиции" обновили топ-10 акций Китая

"Мои Инвестиции" обновили топ-10 наиболее интересных акций Китая, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала.

Текущий список бумаг: Alibaba, XPeng, Galaxy Entertainment, WH Group, Tencent, JD.com Inc., China Construction Bank, Chow Tai Fook, Bank of China и Longfor Group.

"С момента последнего обновления "Горячей Десятки" Китая наша подборка выросла на 0,9% против падения индекса на 4,1%, - указывают эксперты. - Рынок находился под давлением на фоне оттоков средств американских инвесторов в совокупности с макроэкономическими показателями ниже ожиданий аналитиков. Наша подборка показала динамику лучше рынка благодаря экспозиции на технологической и динамике Longfour Group (+14,6% за период) ввиду новостей о потенциальной публикации "белого списка" из 50 застройщиков, которым будет предоставлен доступ к краткосрочному и не требующему обеспечения финансированию".

Аналитики телеграм-канала считают, что подборка способна расти на фоне новых стимулов, и решили внести небольшие изменения, исключив акции China Life и добавив акции WH Group на фоне большого дисконта по P/E и ожиданий увеличения спроса с низкой базы в 2024 году.

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