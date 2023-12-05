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05 декабря 2023 года 11:37

Рынок акций РФ утром просел к 3100п по индексу Мосбиржи во главе с финкомпаниями

Москва. 5 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил снижение по большинству рублевых цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, фактором поддержки выступает коррекция нефти вверх (нефть Brent торгуется у $78,4 за баррель). Индекс Мосбиржи опустился в район 3100 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний; лучше рынка выглядят бумаги "Яндекса" и подросшие в ожидании дивидендных новостей акции "ЛУКОЙЛа".

К 11:05 МСК индекс Мосбиржи составил 3102,24 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1069,88 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,3%.

Доллар вырос до 91,32 рубля (+0,39 рубля).

Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-1,4%), OZON (MOEX: OZON) (-1,4%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1% и -1% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7% и -0,5% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%).

Подорожали акции "Яндекса" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,2%).

Во вторник состоится внеочередное заочное собрание акционеров "ЛУКОЙЛа", на котором будет рассмотрен вопрос о выплате дивидендов за 9 месяцев 2023 года. В случае, если собрание не состоится из-за отсутствия кворума, на 6 декабря назначено повторное собрание.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", краткосрочный взгляд на рынок не меняется - индекс МосБиржи продолжит торговаться в широком боковике, однако при пробитии нижней границы 3000 пунктов риск ускорения снижения становится более вероятным.

В текущий момент на рынок акций РФ давит ожидание дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ, а также цены на сырье на глобальных рынках. В фокусе на этой неделе находятся акции Сбера, который в среду представит свою стратегию на 2024-2026 годы. На американских рынках фундаментальные факторы говорят в пользу роста - новогоднее ралли может состояться.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон утром во вторник негативный. Азиатские индексы снизились, хотя деловая активность в сфере услуг Китая улучшилась в ноябре. Тем не менее, пока доминируют негативные прогнозы по корпоративным результатам. Нефть стабилизировалась благодаря новым заявлениям из Саудовской Аравии. Рубль вновь слабеет, что оказывает поддержку акциям российских экспортеров. Впрочем, общий настрой на рынке, скорее всего, останется негативным, а уровень 3100 пунктов по индексу МосБиржи под угрозой прорыва, считает аналитик.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи может стабилизироваться вблизи отметки 3100 пунктов.

"Российский рынок снизился четвертые торги подряд, поэтому вполне возможно, что во вторник индекс подрастет, как это было неделю назад, 28 ноября. Ослабление рубля и утверждение дивидендных выплат акционерами "ЛУКОЙЛа" должны поддержать рынок", - считает аналитик.

Как отмечает директор по стратегии ФГ "Финам" Ярослав Кабаков, азиатские акции во вторник откатились к 3-недельным минимумам. Инвесторы уменьшили ожидания от снижения процентных ставок ФРС и ожидают новой статистики по занятости в США. Индекс MSCI Азии (за исключением Японии) и японский Nikkei зафиксировали снижение, в частности, из-за падения стоимости акций производителей микросхем.

Золото сохраняет позиции выше отметки $2000 за унцию, несмотря на волатильность на рынке после того как цена накануне достигла рекордных значений, а затем существенно снизилась.

На рынке акций РФ с начала недели преобладали продажи, нисходящий тренд выглядит устойчивым. Индекс МосБиржи может показать дальнейшее снижение и прийти к поддержке 3000 пунктов. Распродажи во многом связаны с неопределенностью на нефтяном рынке из-за сомнений в исполнении соглашений ОПЕК+ и ожидаемым повышением ключевой ставки ЦБ РФ из-за инфляционных рисков, считает эксперт.

Во вторник состоится общее собрание акционеров "ЛУКОЙЛа", где будет обсуждаться вопрос о выплате дивидендов в размере 447 рублей на акцию, что соответствует доходности в 6,2% годовых по текущей рыночной цене. Минфин РФ планирует опубликовать отчет по нефтегазовым доходам за ноябрь и объявить объем валютных операций, согласно бюджетному правилу, напомнил Кабаков.

В США накануне индексы акций просели на 0,1-0,8%, инвесторы оценивали новости компаний и статистику.

Минувшая неделя завершилась ростом пятый раз подряд на фоне падения доходностей гособлигаций, вызванного растущими ожиданиями, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать базовую ставку в следующем году.

Однако в понедельник доходность госбумаг выросла после заявления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, что обсуждение сроков смягчения политики американским ЦБ является преждевременным, пишет MarketWatch.

Заказы промышленных предприятий США в октябре уменьшились на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли в понедельник. Это самый значительный спад с апреля 2020 года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,8%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали снижения на 3,5%.

В сентябре, согласно уточненным данным, объем заказов вырос на 2,3%, а не на 2,8%, как было объявлено ранее.

Основным событием этой недели станет публикация данных по рынку труда США за ноябрь, которые могут существенно изменить прогнозы рынка в отношении будущей динамики процентных ставок.

В Азии во вторник наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei просел на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,7%, гонконгский Hang Seng потерял 2,1%), "минусуют" Европа (индексы CAC40, FTSE просели на 0,2-0,5%, DAX подрос на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,2-0,5%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в ноябре увеличился до 51,5 пункта по сравнению с 50,4 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительный подъем - до 51 пункта. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе. Сводный PMI поднялся до 51,6 пункта против 50 пунктов в октябре. Аналитики ожидали роста до 51,2 пункта.

ВВП Южной Кореи в III квартале 2023 года вырос на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным Банка Кореи. Таким образом, результат совпал как с предварительно объявленным показателем, так и с ожиданиями экспертов, сообщает Trading Economics.

Резервный банк Австралии (RBA) по итогам заседания во вторник ожидаемо оставил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых - максимальном с января 2011 года. Руководство ЦБ отметило, что движение к целевому уровню инфляции в диапазоне от 2% до 3% оказалось более медленным, чем ожидалось, а базовая инфляция превышает прогнозы из-за роста стоимости услуг.

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались после снижения днем ранее до минимумов с середины ноября на опасениях, что страны ОПЕК+ не будут в полной мере соблюдать взятые на себя обязательства по сокращению добычи.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $78,41 за баррель (+0,5% и -1,1% в понедельник), январская цена WTI - $73,41 за баррель (+0,5% и -1,4% накануне).

На прошлой неделе отдельные страны ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. В том числе Саудовская Аравия снизит производство на 1 млн б/с, Россия - на 300 тыс. б/с.

Снижение добычи со стороны ОПЕК+ обеспечит баланс на рынке нефти в первом квартале следующего года, но без дальнейших мер во втором квартале на глобальном рынке может возникнуть профицит в размере 1 млн б/с, опасаются аналитики Citi.

Кроме того, тот факт, что ограничения производства нефти являются добровольными, повышает скептицизм по поводу соблюдения условий сделки, добавили аналитики.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (-7,1%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-5,1%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-4,7%), ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-4,5%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-4,3%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-4,2%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-4%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-3,9%).

Подорожали акции "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+5,7%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+3,6%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+2,7%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+2,6%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (+2,3%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 8,42 млрд рублей (из них 1,8 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 649,67 млн рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 586 млн рублей на акции ВТБ).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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