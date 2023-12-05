Рынок акций РФ, вероятно, останется под давлением во вторник - "Велес Капитал"

Рынок акций РФ, вероятно, останется под давлением во вторник, прогнозирует аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Во вторник российский фондовый рынок, вероятно, останется под нисходящим давлением как в рублевом, так и в долларовом сегменте из-за сохранения низких цен на нефть и ухода от риска за рубежом, - прогнозирует эксперт. - Котировки золота при этом также не спешат с восстановлением утерянных накануне по ходу сессии позиций, предвещая фиксацию прибыли по подросшим накануне акциям золотодобытчиков. Во вторник инвесторы в РФ будут ждать подтверждения дивидендов "ЛУКОЙЛа" за 9 месяцев 2023 года, а также возможных новостей о рекомендации по дивидендам наблюдательного совета Сбербанка перед Днем инвестора кредитора 6 ноября. Акции Сбербанка находятся у важных технических уровней (район 270 руб.), закрепление ниже которых может привести в том числе к формированию среднесрочного медвежьего тренда, что несет в себе риски для всего рынка. Если Сбербанк не сможет приятно удивить рынок, можно будет говорить о заложенности в текущих ценах перспективы высоких дивидендов за 2023 год".

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