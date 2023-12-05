Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку перспектив акций "КАМАЗа" и "Соллерса", несмотря на падение объемов реализации новых автомобилей по итогам ноября, сообщается в комментарии банка.

"Падение объемов реализации новых авто вызвано исчерпанием эффекта низкой базы 2022 года, а также ростом стоимости иномарок и повышением ключевой ставки, - отмечают аналитики. - Сегмент LCV остался в плюсе на фоне роста спроса на автоперевозки за счет развития онлайн-торговли, сегмент автобусов - на фоне увеличения госзакупок для обновления автопарка. Считаем, что падение продаж новых авто продолжится в декабре и сохранится до середины 2024 года. Восстановление спроса будет возможно после снижения ключевой ставки, а также замедления роста стоимости иномарок. Несмотря на коррекцию акций "КАМАЗа" и "Соллерса" осенью, мы сохраняем положительную оценку компаний и считаем их фундаментально сильными. "КАМАЗ" и "Соллерс" продолжают занимать значительную долю рынка после ухода иностранных производителей".

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