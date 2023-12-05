Индекс Мосбиржи может вернуться к отметке 3100п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может вернуться к отметке 3100 пунктов во вторник, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Российский рынок начал наделю снижением, индекс Мосбиржи опустился ниже отметки 3100 пунктов. Объёмы торгов выросли, составив по итогам дня 58,5 млрд руб. За исключением отраслевого индекса металлургии и горной добычи, все остальные сектора оказались в ощутимом минусе. Допускаем, что во вторник индекс Мосбиржи может вернуться к отметке 3100 пунктов. Российский рынок снижается уже четвертый день подряд, поэтому вполне возможно, что сегодня индекс подрастёт, как это было 28 ноября. Ослабление рубля и утверждение дивидендных выплат акционерами "ЛУКОЙЛа" должны поддержать рынок".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.