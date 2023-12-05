Котировки ОФЗ останутся под давлением в ближайшее время - ПСБ

Котировки ОФЗ останутся под давлением в ближайшее время, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Инвесторы в ОФЗ продолжают фиксировать прибыль с приближением заседания ЦБ и ростом рисков повышения ключевой ставки 15 декабря,- пишет эксперт. - Исходя из поступающих данных (недельная инфляция, темпы кредитования и пр.), считаем равновероятными сценариями сохранение ключевой ставки неизменной и ее повышение на декабрьском заседании. Дополнительный негативный фактор для госбумаг - лишение поддержки со стороны рубля с завершением ноябрьского налогового периода".

Инверсия кривой ОФЗ в результате увеличивается за счет опережающего роста доходности коротких и среднесрочных бумаг (+11-17 б.п. в понедельник), доходность 10-леток выросла на 2 б.п. - до 11,9% годовых, констатирует аналитик.

"Ожидаем, что котировки госбумаг останутся под давлением в ближайшее время, - прогнозирует Грицкевич. - В этой ситуации рекомендуем сохранять флоатеры в качестве основы облигационного портфеля; увеличение доли бумаг с фиксированной ставкой (до 30%) целесообразно возобновить уже после заседания регулятора".

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