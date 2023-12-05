Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 5 декабря. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внутренних и внешних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций в понедельник взял передышку после существенного подъема в последние дни, индексы снизились на 0,1-0,8%. Сессию в пятницу S&P 500 завершил на максимуме с начала текущего года, Dow Jones Industrial Average - на самой высокой отметке с января 2022 года. По итогам всей прошедшей недели Dow Jones прибавил 2,4%, S&P 500 - 0,8%, Nasdaq Composite - 0,4%. При этом все три индекса завершили "в плюсе" пятую неделю подряд на фоне падения доходностей гособлигаций, вызванного растущими ожиданиями, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать базовую ставку в следующем году.

Однако в понедельник доходность госбумаг выросла после заявления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, что обсуждение сроков смягчения политики американским ЦБ является преждевременным. Основным событием этой недели станет публикация данных по рынку труда США за ноябрь, которые могут существенно изменить прогнозы рынка в отношении будущей динамики процентных ставок. Ожидается, что темпы роста числа рабочих мест в экономике США будут меньше 200 тыс. по итогам второго месяца подряд, отмечает старший аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая. По ее мнению, чем ниже будет показатель, тем больше будет давление на "ястребов" ФРС.

Заказы промышленных предприятий США в октябре уменьшились на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли в понедельник. Это самый значительный спад с апреля 2020 года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,8%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали снижения на 3,5%. В сентябре, согласно уточненным данным, объем заказов вырос на 2,3%, а не на 2,8%, как было объявлено ранее.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются во вторник вслед за негативной динамикой американского рынка акций днем ранее. Трейдеры оценивают статистику и новости от региональных ЦБ. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов уменьшился на 1,37%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 мск потерял 0,6%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 упал на 0,9%. Резервный банк Австралии (RBA) по итогам заседания во вторник ожидаемо оставил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых - максимальном с января 2011 года. Руководство ЦБ отметило, что движение к целевому уровню инфляции в диапазоне от 2% до 3% оказалось более медленным, чем ожидалось, а базовая инфляция превышает прогнозы из-за роста стоимости услуг.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в ноябре увеличился до 51,5 пункта по сравнению с 50,4 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительный подъем - до 51 пункта. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе. Сводный PMI поднялся до 51,6 пункта против 50 пунктов в октябре. Аналитики ожидали роста до 51,2 пункта. Несмотря на хорошие данные, китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 мск опустился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%.

Вместе с тем цены на нефть эталонных марок плавно подрастают в ходе утренних торгов во вторник после того, как накануне котировки опустились до минимумов с середины ноября на опасениях, что страны ОПЕК+ не будут в полной мере соблюдать взятые на себя обязательства по сокращению добычи. Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $78,08 за баррель, что на 0,06% выше уровня на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты снизились в цене на 1,1%, до $78,03 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 7 центов и составили $73,11 за баррель. По итогам прошлой сессии они упали на 1,4% - до $73,04 за баррель.

На прошлой неделе отдельные страны ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. В том числе Саудовская Аравия снизит производство на 1 млн б/с, Россия - на 300 тыс. б/с. Снижение добычи со стороны ОПЕК+ обеспечит баланс на рынке нефти в первом квартале следующего года, но без дальнейших мер во втором квартале на глобальном рынке может возникнуть профицит в размере 1 млн б/с, опасаются аналитики Citi. Кроме того, тот факт, что ограничения производства нефти являются добровольными, повышает скептицизм по поводу соблюдения условий сделки, добавили аналитики.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 4 декабря снизилась на треть по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,569 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,373 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,26% и составил 105,33 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (2-4 декабря) потерял 0,18%, опустившись до 863,04 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Почта России-001Р-10" (-1,6%), "РЖД-001P-16R" (-1,18%) и "Почта России БО-002P-03" (-1%), а в лидерах повышения - облигации "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,12%), "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,05%) и "ГК Самолет БО-П10" (+0,05%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Истринская сыроварня" 7 декабря начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии БО-03 объемом 150 млн рублей. Датой окончания размещения станет 22 апреля 2024 года или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка банка России, плюс премия 3,5% годовых, но не более 18% годовых. Таким образом, ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых, купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизационная структура погашения: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 40-го, 42-го, 44-го, 46-го и 48-го купонов, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания - 11-го, 23-го и 35-го купонных периодов.

Банк "Ренессанс кредит" установил ставку 7-10-го купонов облигаций серии БО-04 на уровне 11,5% годовых. Пятилетний выпуск облигаций на 2 млрд рублей был размещен в декабре 2020 года по ставке полугодового купона 8,45% годовых до оферты с исполнением 22 декабря 2023 года.

ООО "Сибнефтехимтрейд" установило ставку 24-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 21,5% годовых. Компания разместила выпуск в январе 2022 года по ставке 15% годовых. Ставка 2-60-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала - в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.

ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) приобрело в рамках оферты 364 тыс. 621 облигацию серии БО-001Р-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 7,29% займа. Размещение 10-летних бондов объемом 5 млрд рублей прошло в июне 2017 года. Ставка текущего купона до погашения - 5% годовых.