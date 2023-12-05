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05 декабря 2023 года 09:22

Фондовые индексы США и Азии в минусе, Brent торгуется у $78 за баррель

Рынок акций США взял передышку, индексы снизились на 0,1-0,8%. Фондовые индексы Азии снижаются вслед за американским рынком акций. Нефть стабильна после снижения до минимумов с середины ноября, Brent у $78 за баррель.

Американский рынок акций в понедельник взял передышку после существенного подъема в последние дни, индексы снизились на 0,1-0,8%.

Сессию в пятницу S&P 500 завершил на максимуме с начала текущего года, Dow Jones Industrial Average - на самой высокой отметке с января 2022 года. По итогам всей прошедшей недели Dow Jones прибавил 2,4%, S&P 500 - 0,8%, Nasdaq Composite - 0,4%. При этом все три индекса завершили "в плюсе" пятую неделю подряд на фоне падения доходностей гособлигаций, вызванного растущими ожиданиями, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать базовую ставку в следующем году.

Однако в понедельник доходность госбумаг выросла после заявления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла, что обсуждение сроков смягчения политики американским ЦБ является преждевременным, пишет MarketWatch.

Основным событием этой недели станет публикация данных по рынку труда США за ноябрь, которые могут существенно изменить прогнозы рынка в отношении будущей динамики процентных ставок.

Ожидается, что темпы роста числа рабочих мест в экономике США будут меньше 200 тыс. по итогам второго месяца подряд, отмечает старший аналитик Swissquote Bank Ипек Эзкардешкая. По ее мнению, чем ниже будет показатель, тем больше будет давление на "ястребов" ФРС.

Заказы промышленных предприятий США в октябре уменьшились на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли в понедельник. Это самый значительный спад с апреля 2020 года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 2,8%, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали снижения на 3,5%.

В сентябре, согласно уточненным данным, объем заказов вырос на 2,3%, а не на 2,8%, как было объявлено ранее.

Котировки акций Alaska Air Group (SPB: ALK) рухнули на 14,2% по итогам торгов. Пятая по величине авиакомпания США сообщила о покупке Hawaiian Airlines примерно за $1,9 млрд с учетом долга у Hawaiian Holdings (SPB: HA). Сделка будет полностью оплачена денежными средствами.

Стоимость бумаг Hawaiian Holdings подскочила почти в три раза - до $14,22 по сравнению с $4,86 на закрытие рынка в пятницу.

Акции Virgin Galactic (SPB: SPCE) на торгах NYSE упали в цене на 17,5%. Британский миллиардер Ричард Брэнсон сообщил, что не планирует инвестировать больше средств в аэрокосмическую компанию, основанную им в 2004 году. У Virgin Galactic достаточно средств, чтобы справиться со всем самостоятельно, заявил он в интервью Financial Times.

Бумаги Salesforce Inc. (SPB: CRM) подешевели на 3,6% и стали лидером снижения среди компонентов Dow Jones. Кроме того, снизились котировки акций Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,4%, Intel Corp. (SPB: INTC) - на 3,2%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1%, Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) - на 0,9%, Tesla (SPB: TSLA), Verizon Communications (SPB: VZ) - на 1,4%.

Между тем акции Uber Technologies (SPB: UBER), предоставляющей услуги заказа такси и доставки еды, подорожали на 2,2% (до $58,63) на новости, что они войдут в состав индекса S&P 500 с 18 декабря. Кроме того, аналитики Oppenheimer улучшили оценку справедливой стоимости бумаг компании до $75 с $65, подтвердив рекомендацию "выше рынка".

Цена акций криптовалютной биржи Coinbase Global (SPB: COIN) взлетела на 5,5% после того, как курс биткойна поднялся выше $41 тыс. впервые с мая 2022 года.

Dow Jones Industrial Average в понедельник уменьшился на 41,06 пункта (на 0,11%) - до 36204,44 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 за день снизилось на 24,85 пункта (на 0,54%) и составило 4569,78 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 119,54 пункта (на 0,84%) - до 14185,49 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются во вторник вслед за негативной динамикой американского рынка акций днем ранее.

Трейдеры оценивают статистику и новости от региональных ЦБ.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Японии, который рассчитывает Jibun Bank, в ноябре снизился до 50,8 пункта по сравнению с 51,6 пункта в предыдущий месяц. Это самый низкий уровень с декабря прошлого года.

Сводный PMI опустился до 49,6 пункта с 50,5 пункта. Аналитики в среднем ожидали повышения первого показателя до 51,7 пункта и снижения второго до 50 пунктов.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:35 мск уменьшился на 1,2%.

Существенно снижение демонстрируют котировки акций технологических компаний, в том числе Advantest - на 5,8%, Renesas Electronics - на 5,1%, Tokyo Electron - на 3,5%, Keyence - на 1,9%, SoftBank Group - на 1,4%, Disco Corp. - на 4,9%.

При этом цена бумаг выпускающей потребительскую электронику Sony и автопроизводителя Nissan Motor выросла на 0,7%, косметической Shiseido - на 1%, ритейлера Seven & I Holdings Co. - на 0,1%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, который рассчитывает Caixin, в ноябре увеличился до 51,5 пункта по сравнению с 50,4 пункта месяцем ранее. Эксперты в среднем прогнозировали менее значительный подъем - до 51 пункта. Значение индикатора выше отметки в 50 пунктов указывает на рост активности в секторе.

Сводный PMI поднялся до 51,6 пункта против 50 пунктов в октябре. Аналитики ожидали роста до 51,2 пункта.

Несмотря на хорошие данные, китайский индекс Shanghai Composite к 8:40 мск опустился на 0,7%, гонконгский Hang Seng - на 1,5%.

Лидерами снижения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции Wuxi Biologics, подешевевшие на 9,5%. Днем ранее биотехнологическая компания опубликовала отчетность, согласно которой в первом полугодии ее чистую прибыль снизилась на 11%, выручка - на 18%. При этом Wuxi Biologics объявила, что ожидает более слабых результатов в этом году, в том числе из-за повышения расходов.

Также существенно опустилась цена бумаг производителя компьютеров Lenovo - на 7,7%, пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd - на 5,7%, биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing - на 5,5%, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 4,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 мск потерял 0,6%.

Цена бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, уменьшилась на 1,7%, сталелитейной Posco - на 1,9%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 0,1%.

Экономика Южной Кореи в третьем квартале 2023 года увеличилась на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным Банка Кореи. Таким образом, результат совпал как с предварительно объявленным показателем, так и с ожиданиями экспертов, сообщает Trading Economics.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 снизился на 0,9%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 1,3% и 1% соответственно.

Резервный банк Австралии (RBA) по итогам заседания во вторник ожидаемо оставил ключевую процентную ставку на уровне 4,35% годовых - максимальном с января 2011 года.

Руководство ЦБ отметило, что движение к целевому уровню инфляции в диапазоне от 2% до 3% оказалось более медленным, чем ожидалось, а базовая инфляция превышает прогнозы из-за роста стоимости услуг.

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе утренних торгов во вторник, а накануне котировки опустились до минимумов с середины ноября на опасениях, что страны ОПЕК+ не будут в полной мере соблюдать взятые на себя обязательства по сокращению добычи.

Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск составляет $78,03 за баррель, что соответствует уровню на закрытие предыдущей сессии. Накануне эти контракты снизились в цене на $0,85 (1,1%), до $78,03 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 5 центов и составили $73,09 за баррель. По итогам прошлой сессии они упали на $1,03 (1,4%) - до $73,04 за баррель.

В понедельник обе марки завершили торги на минимумах с 16 ноября.

На прошлой неделе отдельные страны ОПЕК+ объявили о добровольном сокращении добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. В том числе Саудовская Аравия снизит производство на 1 млн б/с, Россия - на 300 тыс. б/с.

Снижение добычи со стороны ОПЕК+ обеспечит баланс на рынке нефти в первом квартале следующего года, но без дальнейших мер во втором квартале на глобальном рынке может возникнуть профицит в размере 1 млн б/с, опасаются аналитики Citi.

Кроме того, тот факт, что ограничения производства нефти являются добровольными, повышает скептицизм по поводу соблюдения условий сделки, добавили аналитики.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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