Стратегические факторы поддержки рубля сохраняются - УК "Первая"

Стратегические факторы поддержки рубля сохраняются, полагает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

"Российская валюта торгуется в районе 91 по отношению к доллару США, - отмечает эксперт. - Ослабление рубля связано со снижением нефтяных котировок и ростом американской валюты - индекс доллара (DXY) укрепился в пределах 0,2% по отношению к корзине ключевых мировых валют. Также против рубля играет сезонный фактор - новогодние праздники. В этот период возрастает спрос на валюту со стороны импортеров и туристов".

Тем не менее, значительного ослабления рубля пока не ожидается, полагает Капустянский. Стратегические факторы поддержки, на его взгляд, сохраняются. Также появляются новые: в конце ноября Банк России принял решение начать зеркалировать расходы бюджета 2023 года сверх бюджетного правила. По мнению аналитика, это говорит о том, что регулятор будет продавать больше иностранной валюты, что окажет поддержку рублю.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.