Высока вероятность возвращения котировок нефти на уровни выше $80/барр. - БКС Экспресс

Высока вероятность возвращения котировок нефти в декабре на уровни выше $80 за баррель Brent, полагает аналитик БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Нефть Brent уходит ниже $78/барр. После потери круглого уровня $80/барр. возросла вероятность движения на минимумы ноября - $77/барр. Несмотря на недавнее сокращение квот ОПЕК+, нефтетрейдеров беспокоит общий мировой спрос на энергоносители на фоне слабой динамики восстановления экономики КНР. Но в стоимости барреля много спекулятивной составляющей, поэтому резкий разворот вверх может быть не за горами. В декабре вероятность возврата выше круглых $80/барр. высокая", - пишет эксперт.

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