Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут:

- индекс деловой активности Caixin в секторе услуг Китая за ноябрь (04:45 МСК);

- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг стран Европы (11:15-12:30 МСК) и США (17:45 МСК) за ноябрь;

- Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в ноябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу (12:00 МСК);

- индекс цен производителей еврозоны за октябрь (13:00 МСК);

- индекс деловой активности в секторе услуг США от ISM за ноябрь (18:00 МСК);

- финансовые результаты АФК "Система" за 3-й кв. 2023 года по МСФО;

- акционеры "ЛУКОЙЛа" утвердят дивиденды за 9 месяцев 2023 года.

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