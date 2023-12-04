Рубль в понедельник упал к основным валютам, обновил минимум середины ноября к доллару на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 4 декабря. Доллар США, евро и китайский юань выросли на Московской бирже по итогам торгов понедельника; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 90,93 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 52 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался выше 91 руб. впервые с 14 ноября. Евро к этому времени стоил 98,5 руб./EUR1, подорожав на 54,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 53,13 копейки, до 94,33 руб. Курс китайского юаня поднялся на 10,8 копейки - до 12,73 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подешевел к основным валютам по итогам торгов понедельника на фоне снижающихся цен на нефть. На прошлой неделе Brent и WTI потеряли в цене около 2%, в понедельник котировки нефти продолжили снижение. Инвесторы оценивают потенциальное влияние на рынок нефти итогов заседания ОПЕК+, состоявшегося на прошлой неделе. Россия объявила о добровольном продлении и углублении своих действующих ограничений на экспорт, несмотря на решение самой ОПЕК+ не менять официальные квоты на добычу.

До конца 2023 года для России действует ограничение в 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) на экспорт нефти и нефтепродуктов по сравнению с маем-июнем 2023 года. На заседании ОПЕК+ в четверг Россия объявила, что углубит это сокращение еще на 200 тыс. б/с - до 500 тыс. б/с и продлит его на I квартал 2024 года, при этом на 300 тыс. б/с будут сокращены поставки нефти, на 200 тыс. б/с - нефтепродуктов.

Тем временем, отдельные страны группы добровольно сократят производство на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. Саудовская Аравия понизит добычу на 1 млн б/с, Ирак - на 223 тыс. б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с.

"На прошлой неделе в ожидании решения стран ОПЕК+ о добровольном сокращении добычи нефтяные котировки росли, на пике перешагнув отметку $84,61 за баррель Brent. Сейчас мы наблюдаем коррекцию на рынке черного золота, которая приводит к удешевлению рубля. Мы сохраняем свой прогноз по курсу пары "рубль-доллар" на конец года, ожидаем, что он составит примерно 95 руб./$1", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий директор по инвестициям УК ПСБ (MOEX: PSKB) Николай Рясков.

"Ослабление рубля связано со снижением нефтяных котировок и ростом американской валюты на Forex - индекс доллара (DXY) укрепился в пределах 0,2% по отношению к корзине ключевых мировых валют. Также против рубля играет сезонный фактор - новогодние праздники. В этот период возрастает спрос на валюту со стороны импортеров и туристов. Тем не менее, значительного ослабления рубля пока не ожидается. Стратегические факторы поддержки сохраняются. Также появляются новые. В конце ноября Банк России принял решение начать зеркалировать расходы бюджета 2023 года сверх бюджетного правила. Это говорит о том, что регулятор будет продавать больше иностранной валюты, что окажет поддержку национальной валюте", - полагает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский.

"Рубль, по всей видимости, испытывает давление в связи с сокращением предложения валюты на рынке в начале месяца, а также из-за внешних условий. Так, стоимость нефти марки Brent опускалась в середине понедельника до двухнедельного минимума в $77,5 за баррель, а USD заметно укреплялся к корзине основных мировых валют. Более ощутимое ослабление рубля по-видимому сдерживается механизмом обязательной продажи валютной выручки экспортерами, что обеспечивает рынок дополнительной валютной ликвидностью в неналоговый период. Ожидаем, что в ближайшую неделю пара "доллар-рубль" будет торговаться в диапазоне 90-92,5 руб./$1. Американская валюта может продолжить восстановление позиций, однако процесс, вероятно, будет иметь сдержанный характер", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть эталонных марок слабо колеблется в цене вечером в понедельник после снижения в прошлую пятницу и по итогам всей минувшей недели.

Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $78,73 за баррель, что на 0,22% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,24% и составили $73,94 за баррель.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 5 и составило 505 единиц. Число газовых установок тем временем снизилось на 1, до 113.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 5 декабря на 91,09 копейки, до 90,6728 руб./$1, и увеличил курс евро на 66,42 копейки, до 98,5768 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник увеличился 94,9 копейки по отношению к пятнице и составил 90,64 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 88,05 копейки и составил 90,7092 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 239,249 млн, из которых $333,12 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $906,129 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 83,08 копейки, до 98,5217 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 66,83 копейки, до 98,5935 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR459,77 млн, из которых EUR122,237 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR337,533 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 1 декабря уменьшилась на 1 базисный пункт - до 14,9% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в понедельник относительно пятницы на 5 базисных пунктов - до 14,91% годовых, на 3 месяца - повысилась на 11 базисных пунктов, до 13,64% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 13 базисных пунктов, до 11,31% годовых.