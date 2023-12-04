Ожидаемый торговый диапазон по паре доллар/рубль на 1К24 - 83-87 руб./$1 - Freedom Finance Global

Ожидаемый торговый диапазон по паре доллар/рубль на I квартал 2024 года составляет 83-87 руб./$1, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Российские власти согласовали процедуру реализации валютной выручки на бирже для экспортоориентированных компаний, - отмечает эксперт. - Основной сложностью при прогнозировании курса рубля является неопределенность в отношении выручки экспортеров, а также то, что каждая форма подразумевает отчетность по группе компаний в целом, то есть всех ее дочерних предприятий. Соответствующий президентский указ будет действовать до середины апреля 2024 года. Это дает основание предположить, что до этого момента рубль будет укрепляться. При этом доллар слабеет на фоне ожидания завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС, и этот тренд, как мы предполагаем, также продлится на протяжении ближайших четырех с половиной месяцев. Напомним, что в ноябре индекс доллара DXY (курс к шести резервным валютам) снизился на 2,96%".

По мнению Чернова, периоды высокой волатильности на валютном рынке будут совпадать с днями продажи валютной выручки экспортерами, которые нам неизвестны. Аналитик ожидает, что в первом квартале 2024 года, в преддверии выборов президента РФ, курс доллара на Московской бирже будет колебаться в пределах 83-87 руб./$1.

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