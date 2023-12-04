Курс рубля вряд ли выйдет из диапазона 90-92 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"

Курс рубля вряд ли выйдет из диапазона 90-92 руб./$1 на текущей неделе, полагает аналитик "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Анатолий Трифонов.

"Рубль на прошлой неделе несколько ослаб (до 90-91 руб./$1) на фоне нефтяной сделки ОПЕК+ и снижения мировых цен на черное золото, - пишет эксперт. - На этой неделе рубль будет под давлением окончания налогового периода, но введение обязательной продажи валютной выручки значительно сократило внутримесячную волатильность российской валюты. Кроме того, рубль может получить дополнительную поддержку на фоне введения запретительных комиссий на валютные депозиты юридических лиц Газпромбанком, которые спровоцируют переток средств клиентов в другие валюты, в том числе рубль. С учетом баланса всех факторов мы прогнозируем сохранение рубля в коридоре 90-92 руб./$1".

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