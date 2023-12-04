Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Walmart на уровне $174

Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций Walmart Inc. на уровне $174 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в материале аналитика Александры Шмидт.

"Мы нейтрально оцениваем отчетность Walmart за третий квартал 2024 финансового года. Компания оправдала ожидания по выручке и по прибыли на акцию. В то же время основной рост продаж обеспечивается за счет продуктов питания, а объем реализации дискреционных товаров сокращается, что негативно для рентабельности. Между тем менеджмент компании уверен в своих силах и, несмотря на неопределенную ситуацию в экономике, поднимает свои прогнозы по прибыли на год, - пишет эксперт в обзоре. - Со своей стороны, мы считаем, что у компании есть хорошие возможности для расширения рыночной доли, чтобы компенсировать потенциальные потери выручки, учитывая продолжающийся рост числа 3P-продавцов на маркетплейсе и возможности компании для развития в сегменте электронной коммерции. Также рассчитываем на увеличение вклада альтернативных источников прибыли в течение следующего года и в более долгосрочной перспективе, что будет способствовать улучшению рентабельности. В четвертом квартале этот процесс поддержит меньшее количество уценок по сравнению с прошлым годом, когда фиксировалось общее увеличение товарных запасов по отрасли, а также сокращение затрат на логистику. Учитывая это, считаем реалистичными ориентиры менеджмента Walmart, согласно которым операционная прибыль в четвертом квартале будет расти быстрее чистых продаж".

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