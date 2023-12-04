Дивдоходность акций Интер РАО за 2023г может составить 6,7% - "Газпромбанк Инвестиции"

Дивидендная доходность акций "Интер РАО" по итогам текущего года может составить 6,7% годовых, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Интер РАО" отчиталась о своих финансовых результатах по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2023 года. Ожидаемо сократилась маржинальность бизнеса на фоне переориентации поставок электроэнергии и мощности с более маржинального европейского региона на восточное направление, в то время как окончание сроков действия ДПМ по Уренгойской ГРЭС, Южноуральской ГРЭС, Черепетской ГРЭС привело к снижению выручки от продажи мощности. Несмотря на это, компания увеличила инвестпрограмму и объем заемных средств и выручку от сегментов "Инжиниринг" и "Энергомашиностроение" до 14,2 млрд и 7,4 млрд рублей соответственно. Это хороший знак для инвесторов. Возможно, компания перешла к инвестированию накопленных на балансе денежных средств и эквивалентов, - указывают эксперты в аналитическом материале. - По итогам 9М23 "Интер РАО" заработала своим акционерам 0,93 рубля на акцию или 23,1% акционерной доходности. По итогам года мы ждем от компании 112-117 млрд рублей чистой прибыли, что эквивалентно 1,1 рубля на акцию или 27,4% доходности акционеров. В соответствии с дивидендной политикой эмитент направляет на выплаты акционерам 25% от чистой прибыли по МСФО. В соответствии с нашими ожиданиями дивиденд за 2023 год может составить 0,269 рубля на акцию, а потенциальная дивидендная доходность - 6,7%".

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