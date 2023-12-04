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Главная / Мнения аналитиков / Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto
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04 декабря 2023 года 16:09
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Li Auto, сообщается в комментарии аналитиков. "Компания сообщила о замедлении роста продаж автомобилей, которые в ноябре увеличились лишь на 1,5% м/м против октябрьских +12,1% м/м. Несмотря на это, эмитент по результатам 11М23 уже превзошел цель на весь 2023 год (300000), выпустив 326000 авто. В декабре он намерен, слишком оптимистично, на наш взгляд, увеличить производство до 50000 штук, что предполагает рост на 22% м/м, - указывает эксперт Александр Гайда. - Рынок КНР, по прогнозам Китайской ассоциации пассажирских автомобилей, по итогам текущего года вырастет на впечатляющие 50% г/г. В сегменте премиальных электромобилей по-прежнему уверенно себя чувствует XPeng, установив в ноябре новый рекорд по объему производства (20 тысяч автомобилей). Хуже дела обстоят у NIO, чьи поставки сократились на 0,7% м/м (до 16 тысяч), и Tesla, где падение продаж в Китае составило 17,8% г/г. Li Auto приходится соперничать и с новым брендом электромобилей Aito от Huawei, чьи рекордные продажи ноября (18827 штук) сразу на 48% перекрыли результат предыдущего месяца. Кроме того, ожидается появление на рынке премиальных моделей совместного предприятия Geely и Baidu Inc.. Ввиду нарастающей конкуренции мы ожидаем дальнейшее замедление роста продаж Li Auto, ввиду чего сохраняем рейтинг на уровне "продавать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-LI/AUTO-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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