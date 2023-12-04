Рубль днем дешевеет к доллару и евро на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 4 декабря. Доллар США, евро и китайский юань дорожают на Московской бирже днем в понедельник; рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики цен на нефть.

Курс доллара США составил 90,72 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 30,75 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 98,62 руб./EUR1, подорожав на 66,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 46,95 копейки, до 94,27 руб. Курс китайского юаня поднялся на 7,45 копейки - до 12,69 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к ходе дневных торгов понедельника на фоне снижающихся цен на нефть. Инвесторы оценивают потенциальное влияние на рынок нефти итогов заседания ОПЕК+, состоявшегося на прошлой неделе. Россия объявила о добровольном продлении и углублении своих действующих ограничений на экспорт, несмотря на решение самой ОПЕК+ не менять официальные квоты на добычу.

Отдельные страны группы добровольно сократят производство на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. Саудовская Аравия понизит добычу на 1 млн б/с, Ирак - на 223 тыс. б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с.

До конца 2023 года для России действует ограничение в 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) на экспорт нефти и нефтепродуктов по сравнению с маем-июнем 2023 года. На заседании ОПЕК+ в четверг Россия объявила, что углубит это сокращение еще на 200 тыс. б/с - до 500 тыс. б/с и продлит его на I квартал 2024 года, при этом на 300 тыс. б/с будут сокращены поставки нефти, на 200 тыс. б/с - нефтепродуктов.

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение днем в понедельник.

Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составляет $78,53 за баррель, что на 0,43% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,45% и составили $73,74 за баррель.

На прошлой неделе Brent и WTI потеряли в цене около 2%.

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на 5 и составило 505 единиц. Число газовых установок тем временем снизилось на 1, до 113.

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 88,5-90,5 руб./$1, по паре евро/рубль - 97-99 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Доллар на Московской бирже встретил конец минувшей недели в положительной динамике. Рубль ожидаемо сбавил обороты своего роста из-за потери поддержки от периода ноябрьских налоговых выплат, во время которого экспортеры продавали валюту. Поддержать российский рубль может дальнейшее продолжение шагов по налаживанию баланса экспорта и импорта. Тем временем рынок занял выжидательную позицию, оценивая ситуацию на мировом энергетическом рынке, прогнозы на спрос на "черное золото" и перспективы соблюдения свежих договоренностей между странами-лидерами добычи. Нефтяные цены показали снижение после встречи ОПЕК+ - инвесторы отыгрывают принятое решение о дополнительном сокращении добычи нефти", - пишет эксперт.

Рубль может восстановиться в начале недели до 90 руб./$1 при поддержке экспортеров, а нефть, скорее всего, будет торговаться в интервале $78-79 за баррель Brent, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль подешевел в пятницу еще на 1%, до 90,4 за доллар: активность экспортеров ослабла, а спрос на валюту вырос перед выходными, - пишут эксперты. - В понедельник утром курс снизился до 90,7 руб./$1, но сейчас восстанавливается до 90,4 руб./$1. Не исключено, что на более привлекательных уровнях экспортеры нарастят предложение валюты, и рубль достигнет 90 руб./$1".

Баррель Brent подешевел в пятницу до $78,88. Рынок продолжил анализировать решение ОПЕК+. Кроме того, росту продаж способствовало техническое закрытие позиций ниже отметки $80 за баррель. Этим утром нефть дешевеет на $0,5 за баррель. Эксперты инвестбанка ожидают, что в понедельник нефть останется под давлением и будет торговаться в интервале $78-79 за баррель.

Рубль, скорее всего, удержится в диапазоне 89-92 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагает эксперт УК "Первая" Антон Пустовойтов.

"Рубль на прошедшей неделе ослаб по отношению к доллару на 2%, - напоминает аналитик. - Важной новостью недели стало то, что ЦБ в 2024 году начнет зеркалировать расходы бюджета этого года сверх бюджетного правила. Это означает, что при прочих равных регулятор будет продавать больше иностранной валюты (или покупать меньше), что окажет стабилизирующее влияние на курс рубля в следующем году. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе котировки рубля будут находится на текущих уровнях в диапазоне 89-92 руб./$1".