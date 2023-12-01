Рынок акций РФ на неделе просел на фоне слабости нефти и рубля

Рынок акций РФ на минувшей торговой неделе просел по индексам на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и слабости нефти, не сумевшей развить уверенное повышение после решения стран ОПЕК+ по квотам на добычу на I квартал 2023 года (Brent завершила неделю ниже $81 за баррель после локального роста выше $84 за баррель). Поддержку рынку акций оказывали дивидендные ожидания и корпоративные новости. Индекс МосБиржи откатился в район 3140 пунктов (уровень начала октября), индекс РТС - ниже 1100 пунктов.

В период с 27 ноября по 1 декабря индекс МосБиржи снизился на 2,4% и составил 3142,29 пункта, индекс РТС потерял 4,2% и достиг 1095,28 пункта на фоне роста доллара до 90,42 руб./$1 (+1,82 рубля) и подорожавшей нефти Brent до $80,85 за баррель (+0,8%).

Рынок акций РФ начал неделю со снижения большинства blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры, фактором поддержки вечером выступила подросшая нефть (Brent поднялась к $81 за баррель после падения днем к $79) в преддверии заседания ОПЕК+ по квотам. Индекс МосБиржи опустился ниже 3200 пунктов, при этом лидерами снижения выступили бумаги металлургов и банков.

В аутсайдерах из-за неопределенности перспектив дальнейшего ведения бизнеса из-за санкций США стали акции "СПБ Биржи" (-10,7%). Глава ВТБ Андрей Костин заявил на встрече с президентом РФ о том, что доходы банковской системы в 2024 году могут снизиться, что также затронет и результаты ВТБ.

Выросли на 14,5% бумаги Polymetal после обвала почти на 30% в предыдущие два торговых дня на новостях об обмене акций.

Совет директоров ПАО "Магнит" (+0,9%) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 412,13 руб. на обыкновенную акцию. Совокупный объем выплат может составить 42,001 млрд рублей, закрытие реестра акционеров - 11 января 2024 года.

Локальное снижение нефти стало следствием сокращения геополитических рисков на Ближнем Востоке, роста запасов топлива в США и сомнений относительно единой позиции ОПЕК+ по ограничению добычи.

Во вторник снижение рынка акций РФ вслед за мировыми фондовыми площадками сменилось вечером отскоком вверх вслед за нефтью (Brent превысила $81,5 за баррель), индекс МосБиржи после отката ниже 3160 пунктов отыграл все дневные потери и вышел в "плюс", поднявшись вплотную к 3200 пунктам на фоне ослабления рубля после завершения налогового периода.

Лидерами роста выступили бумаги Polymetal (+10,9%), "Роснефти" (+1,4%) и подорожавшие на отчете за 9 месяцев по МСФО бумаги "РусГидро" (+1,4%; чистая прибыль выросла в 2,1 раза, до 56,7 млрд руб.).

Акции Polymetal продолжили восстановление после сокращения опасений делистинга бумаг с Мосбиржи после редомициляции компании в Казахстан. Кроме того, поддержкой сектора акций золотодобывающих компаний выступило повышение цен на золото, обновивших максимум за полгода.

Поддержкой для нефти стали новости о сокращении добычи нефти на крупнейших месторождениях Казахстана на 56%. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) приостановил погрузку нефти на морском терминале в связи с неблагоприятными метеоусловиями.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+5,7%) в июле-сентябре 2023 года получило чистую прибыль в размере 3,2 млрд рублей, что в 2,2 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (+1,9%) по МСФО в третьем квартале этого года достигла 1,69 млрд руб., что в 3,5 раза больше показателя аналогичного периода 2022 года.

В среду рынок акций РФ возобновил снижение на фоне вечернего отката нефти (Brent опустилась к $81,6 за баррель после дневного роста выше $83 за баррель), в то время как внешняя фондовая конъюнктура немного улучшилась. Индекс МосБиржи опустился ниже 3175 пунктов на фоне укрепления рубля, лидерами отката выступили бумаги Polymetal (-5,4%).

Чистый убыток "Аэрофлота" (-1,4%) по МСФО в III квартале 2023 года сократился на 21% относительно показателя за тот же период прошлого года, до 9,3 млрд руб. Без учета курсовых переоценок компания получила скорректированную чистую прибыль в размере 38,4 млрд руб. против 25,1 млрд руб. скорректированной прибыли годом ранее. За 9 месяцев года "Аэрофлот" получил 111,3 млрд руб. чистого убытка против прибыли в 62 млрд руб. годом ранее.

"АЛРОСА" (+1,4%) по результатам 9 месяцев года снизила чистую прибыль по РСБУ на 7% в годовом выражении (до 87,9 млрд рублей). Выручка за 9 месяцев составила 237,2 млрд рублей, это на 8% больше, чем в январе-сентябре прошлого года.

Подскочили акции "Сегежа Групп" (+11,2%) на фоне известий о займе у "дочки" АФК "Система" объемом 7,7 млрд рублей (с учетом процентов) сроком на три года для финансирования текущей деятельности.

Подешевели акции "Инарктики" (-4,1%) и "Софтлайна" (-3,4%) на новостях, что цена SPO компаний установлена с дисконтом к рынку. Акционеры ПАО "Инарктика" утвердили рекомендацию совета директоров о выплате по итогам 9 месяцев этого года дивидендов в размере 19 рублей на акцию; закрытие реестра - 9 декабря 2023 года.

Согласно пересмотренным данным Минторга США, ВВП страны в третьем квартале увеличился на 5,2% в пересчете на годовые темпы. Это максимальные темпы подъема с октября-декабря 2021 года. Ранее сообщалось о росте на 4,9%, аналитики в среднем прогнозировали пересмотр роста показателя до 5%.

Нефть просела на статистике о росте запасов сырья в США. Откат сдерживался новостями о сильном шторме в Черном море, который препятствовал поставкам нефти.

В четверг рынок акций РФ продолжил снижение под давлением продаж в конце месяца, несмотря на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок и подросшую нефть на ожиданиях дополнительного сокращения ОПЕК+ квот на добычу. Индекс МосБиржи откатился в район 3165 пунктов во главе с бумагами металлургов и финкомпаний, индекс РТС упал к 1115 пунктам на фоне ослабления рубля. По итогам ноября индекс МосБиржи потерял 1,1%, индекс РТС прибавил 3,3% на фоне снижения доллара на 3,95 рубля.

Чистая прибыль "Роснефти" (+0,1%) по МСФО в III квартале составила 467 млрд руб., тогда как аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 397 млрд руб. За 9 месяцев чистая прибыль, относящаяся к акционерам "Роснефти", выросла в 1,8 раза год к году, до 1,071 трлн руб., что преимущественно объясняется ростом EBITDA (+19,3%, до 2,403 трлн руб.).

Среди лидеров роста в четверг оказались акции ПАО "ФСК-Россети" (+3,4%) на фоне сообщений СМИ о том, что Минэнерго РФ планирует запретить властям регионов управлять электросетевыми компаниями и потребовать передать свои пакеты акций в управление "Россетям".

Подросли акции "СПБ биржи" (+3,2%) на фоне заявления гендиректора биржи о том, что площадка рассчитывает получить разрешение OFAC на вывод клиентских активов, намерена вернуть их в полном объеме. Также он отметил, что "СПБ биржа" не планирует ликвидацию или банкротство, готовит новые проекты, которые могут быть запущены в начале 2024 года.

Нефть Brent поднималась в четверг выше $84 за баррель в ожидании новостей от ОПЕК+, а после известий о достижении консенсуса, который не оправдал ожиданий, котировки начали корректироваться - по итогам дня цена Brent упала ниже $81 за баррель.

ОПЕК+ по итогам заседания не стала менять официальные квоты, при этом отдельные страны группы приняли решение добровольно сократить производство на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года.

В пятницу рынок акций РФ оставался под давлением просевшей нефти, хотя внешние фондовые площадки подавали разнополярные сигналы. Индекс МосБиржи откатился в район 3140 пунктов, а индекс РТС упал ниже 1100 пунктов на фоне ослабления рубля (доллар поднялся к 90,42 руб./$1).

В лидерах снижения выступили бумаги "Ростелекома" (-8,1% и -10,7% "префы") после отсечки на бирже дивидендов за 2022 год (выплаты составят 5,4465 рубля на акцию каждого типа). Во "втором эшелоне" выросли акции ПАО "Россети Сибирь" (+12,1%).

Нефть Brent в пятницу стабилизировалась ниже отметки $81 за баррель.

В период с 27 ноября по 1 декабря среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи хуже рынка выглядели "префы" "Ростелекома" (-11%), акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-10%), Globaltrans (-10%); лучше рынка оказались бумаги ПАО "Россети Сибирь" (+39%), Polymetal (+20%), ПАО "Россети Волга" (+5%).

Динамику рынка акций РФ в первой декаде декабря будут определять геополитические и корпоративные новости, движение нефти Brent и макростатистика. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 3100-3250 пунктов, для индекса РТС - 1050-1150 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".