Рубль в пятницу упал к доллару и евро перед выходными днями

Москва. 1 декабря. Доллар США, евро и китайский юань умеренно укрепились на Московской бирже по итогам торгов пятницы; рубль подешевел к бивалютной корзине после завершения ключевых событий недели и перед выходными днями.

Курс доллара США составил 90,41 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 95,5 копейки выше закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 97,95 руб./EUR1, подорожав на 55 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 77,28 копейки, до 93,8 руб. Курс китайского юаня подрос на 13,6 копейки - до 12,63 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к основным валютам по итогам пятничных торгов после завершения ключевых событий недели и перед выходными днями. Ранее поддержку рублю оказывали налоговые платежи ноября, далее участники рынка находились в ожидании решения ОПЕК+ на тему продления ограничений на нефтедобычу. Встреча министров стран ОПЕК+ состоялась накануне, и хотя было принято решение не менять официальные квоты на добычу, Россия объявила о продлении и углублении своих действующих ограничений на экспорт, что, в свою очередь, может оказать негативное влияние на уровень экспортных поступлений.

До конца 2023 года для России действует ограничение в 300 тыс. баррелей в сутки (б/с) на экспорт нефти и нефтепродуктов по сравнению с маем-июнем 2023 года. На заседании ОПЕК+ в четверг Россия объявила, что углубит это сокращение еще на 200 тыс. б/с - до 500 тыс. б/с и продлит его на I квартал 2024 года, при этом на 300 тыс. б/с будут сокращены поставки нефти, на 200 тыс. б/с - нефтепродуктов.

Принятые решение в первую очередь направлены на снятие рисков для прохождения периода зимнего пониженного спроса, пояснил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

Он заметил, что ситуацию со спросом, тем менее, в ОПЕК видят, как достаточно стабильную, наблюдается рост спроса по итогам 2023 года на 2,5 млн б/с, но констатируют риски в рамках решений, принятых центробанками, монетарными политиками некоторых стран, которые могут замедлить темпы роста экономики.

Средняя цена на нефть марки Urals в январе-ноябре 2023 года сложилась в размере $62,89 за баррель, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($78,32) она снизилась на 19,7%, согласно сообщению Минфина РФ.

В ноябре средняя цена нефти составила $72,84 за баррель, что выше, чем в ноябре 2022 года ($66,47 за баррель), на 9,58%.

Средняя цена на нефть North Sea Dated (Brent), по данным Минфина, в ноябре составила $83,12 за баррель. Таким образом, дисконт Urals к бенчмарку составил порядка 12,37%.

В октябре дисконт составлял порядка 10,5%, то есть в ноябре он по сравнению с октябрем вырос на 1,87 процентного пункта.

Рост дисконта произошел впервые с марта этого года.

"Российская валюта сегодня оказалась под давлением и впервые с 15 ноября закрылась выше 90 рублей за доллар. Слабость рубля объясняется итогами заседания стран ОПЕК+, решение на котором о сокращении добычи нефти странами участниками было расценено рынком как неудовлетворительное для поддержки нефтяных котировок. Помимо этого, давление оказывает конец налогового периода. В целом декабрь считается слабым месяцем для рубля на фоне активного спроса населения на валюту перед длинными новогодними каникулами", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке руководитель направления облигационных стратегий Альфа-банка Елизавета Наумова.

"С завершением налогового периода ноября спрос на рублевую ликвидность сократился, а на валютном рынке рубль начал терять позиции. Два последних дня российская валюта заметно снижалась, а во второй половине дня в пятницу доллар оказался выше 90 руб. - впервые с 20 ноября. Отметим, что о локальном ослаблении спроса на рублевую ликвидность свидетельствует значение межбанковской ставки RUONIA, которое накануне впервые с первой половины ноября опустилось ниже уровня ключевой ставки ЦБ. До ноября рубль в начале каждого месяца начинал испытывать серьезное давление, связанное с резким сжатием предложения валюты в "неналоговый" период и в условиях низкой ликвидности рынка. После октябрьского указа об обязательной продаже валютной выручки ситуация для рубля в начале ноября заметно улучшилась, и российская валюта впервые за долгое время активно укреплялась даже без налоговых платежей. Однако пока остается не до конца ясным, какой вклад в укрепление рубля внесла обязательная продажа валюты экспортерами. Если механизм действительно работает, то в первой половине декабря рубль не должен будет испытывать серьезных проблем, а ослабление последних дней скорее можно будет считать технической коррекцией после серьезного укрепления с середины октября", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Российская валюта по итогам недели снизилась более чем на 1%, торгуется вблизи 90 по отношению к доллару. Рубль снизился впервые после семи недель роста. Ключевыми причинами ослабления рубля стали слабая динамика на нефтяном рынке, а также завершение налогового периода. Также конец года традиционно считается не лучшим временем для национальной валюты из-за роста спроса на валюту со стороны туристов и импортеров. Недельную динамику можно интерпретировать как локальное снижение в рамках коррекции. Поводов для сильного ослабления пока нет. Рублю по-прежнему оказывают поддержку жесткая монетарная политика и введенные президентом обязательства по реализации валютной выручки российскими экспортерами. Также важной новостью конца ноября стало решение Банка России в 2024 году начать зеркалировать расходы бюджета 2023 года сверх бюджетного правила. Фактически ЦБ РФ будет продавать больше иностранной валюты, таким образом, поддержка национальной валюты усилится. Более того, перспектива дальнейшего ужесточения монетарной политики сохраняется. В частности, на фоне снижения безработицы, которая достигла рекордных 2,9%. На этом фоне продолжают расти реальные заработные платы населения. Плюс сохранятся повышенные государственные расходы в ближайшие несколько лет. Эти факторы являются проинфляционными рисками", - подчеркивает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

Цены на нефть эталонных марок вернулись к отрицательной динамике в пятницу вечером после выхода в плюс доллара США. Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,1%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Цена февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составляет $80,85 за баррель, что на 0,06% ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Котировки фьючерсов на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 0,1% и составили $75,9 за баррель.

Инвесторы продолжают оценивать итоги состоявшейся накануне встречи министров стран ОПЕК+, которая не стала менять официальные квоты на добычу.

При этом отдельные страны группы добровольно сократят производство на 2,2 млн баррелей в сутки в первом квартале 2024 года. Саудовская Аравия понизит добычу на 1 млн б/с, Ирак - на 223 тыс. б/с, ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,18 рубля, до 89,7619 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,0299 рубля, до 97,9126 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в пятницу увеличился 1,0879 рубля по отношению к четвергу и составил 89,691 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 1,0659 рубля и составил 89,8283 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 311,221 млн, из которых $395,619 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $915,602 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 81,9 копейки, до 97,6909 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" поднялся на 93,5 копейки, до 97,9252 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR546,207 млн, из которых EUR153,915 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR392,292 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 30 ноября уменьшилась на 15 базисных пунктов - до 14,91% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в пятницу относительно четверга на 2 базисных пункта - до 14,86% годовых, на 3 месяца - повысилась на 4 базисных пункта, до 13,53% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 6 базисных пунктов, до 11,18% годовых.