Средняя цена нефти в декабре может составить около $85/барр. - SberCIB

Средняя цена на нефть марки Brent в текущем месяце может составить около $85 за баррель, говорится в комментарии старшего аналитика SberCIB Investment Research Константина Самарина.

"Мы ожидаем сезонное усиления спроса в декабре и подготовку к ограничению предложения в соответствии с соглашениями ОПЕК+. В центре внимания будут актуальные оценки роста спроса и предложения на следующий год от ОПЕК, Минэнерго США и Международного энергетического агентства, а также заседание ФРС США. Полагаем, что средняя цена на нефть марки Brent в текущем месяце составит около $85 за баррель", - указывает эксперт.

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