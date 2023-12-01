"Велес Капитал" повысил прогнозную цену акций Магнита до 8249 руб

"Велес Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Магнита" до 8249 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Артема Михайлина.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была подтверждена.

"Результаты Магнита по итогам 9М23 не впечатляют, чему виной высокая база прошлого года и давление на рентабельность со стороны затрат. При этом компания сохраняет устойчивые позиции на рынке и планомерно развивается. Мы ожидаем, что ритейлер продолжит масштабировать бизнес и улучшать свои финансовые показатели в ближайшие годы. Благодаря растущей EBITDA и относительно небольшим капитальным затратам он генерирует высокие денежные потоки. При отсутствии серьезных трат это позволяло снижать долг и накапливать средства на балансе, которые теперь могут быть использованы для будущих выплат акционерам, - указывает аналитик в обзоре. - Совет директоров ритейлера уже рекомендовал заплатить владельцам бумаг 412,1 руб. на акцию в начале 2024 года. Мы полагаем, что в следующем году дивидендная доходность группы может превысить 12% к текущей цене. Реализация двух раундов обратных выкупов акций у иностранных инвесторов, на наш взгляд, улучшила инвестиционный кейс компании и дала надежду на скорое разрешение ситуации с понижением уровня листинга. В силу действия ряда нормативных актов группа в ближайшее время не сможет что-либо сделать с выкупленными акциями, и они, вероятно, останутся на балансе дочерней компании".

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